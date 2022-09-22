7 неожиданных способов применения кондиционера для волос

Бальзам станет незаменимым помощником и облегчит ежедневную рутину. Бальзам для волос помогает сделать блестящими, гладкими, после него пряди гораздо легче расчесать. Но использовать это средство можно не только для ухода за волосами, в сети то и дело появляются лайфхаки для использования бальзама.

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Защитить обувь от соли

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Чтобы дороги были менее скользкими зимой, во многих городах их посыпают солью. Из-за раствора на темной кожаной обуви образуются белесые разводы, чтобы их избежать, можно использовать специальные средства, но, если их не оказалось под рукой, подойдет бальзам для волос. Нанесите на обувь кондиционер, дайте ему впитаться, затем протрите мягкой тканью. Так зимние сапожки гораздо лучше сохранят первоначальный вид.

Стирать деликатные вещи

Кружевное белью, колготки, шелковые платки не терпят машинной стирки, да и агрессивные моющие средства к ним лучше не применять. Чтобы не испортить вещи, наберите в тазик теплую воду, капните немного бальзама, постирайте и развесьте одежду. Конечно, такой способ не подойдет для того, чтобы отстирать сложные пятна, но освежит колготки или шарф. Кстати, при машинной стирке бальзам тоже можно добавить, как кондиционер для белья.

Для профилактики ржавчины

Если нанести бальзам на сухую мягкую ткань и отполировать ей металлические поверхности — краны, решетки в ванной, то на них не появится плесень и ржавчина. Смягчить кутикулу Чтобы подготовить кутикулу к маникюру, нанесите на нее кондиционер для волос. Оставьте на несколько минут, а затем приступайте к преображению ваших рук.

Придать эффектный вид комнатным цветам

Растения с большими листьями становятся настоящими пылесборниками, чтобы они смотрелись опрятно, можно защитить цветы с помощью бальзама для волос. Нанесите небольшое количество кондиционера на мягкую ткань и аккуратно протрите листья. Листья получат дополнительный защитный слой, который будет препятствовать испарению влаги с поверхности.

Сделать депиляцию

Чтобы кожа после бритья была нежной и гладкой, можно использовать специальные средства, но бальзам для волос справляется с задачей не хуже. Он одновременно смягчит кожу, облегчит скольжение бритвы, а еще стоит значительно дешевле.

Освежить текстиль

Когда хочется, чтобы в квартире появился легкий аромат свежести и приятная атмосфера чистоты, разведите бальзам для волос с водой в соотношении 1 к 9 и распрыскайте жидкость на шторы и мягкую мебель.

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