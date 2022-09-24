Зачем сажать помидоры осенью

Казалось бы, осень нужно собирать урожай, а заниматься посадками весной. Но на самом деле иногда можно нарушить привычный ход вещей и получить удивительный результат. "Рамблер" рассказывает, как посадить помидоры осенью и что из этого получится.
Этот способ идеален для тех садоводов и огородников, которые на своем участке стараются больше отдыхать и меньше работать. Они с удовольствием экспериментируют и нередко получат феерические результаты.
Итак, выбираем самые спелые и симпатичные помидоры, но не едим их, а оставляем для грядок.
Сажать помидоры нужно ближе к концу октября, когда начнутся первые заморозки.
Теперь можно ждать весну с надеждой и любопытством.
Когда сойдет снег, укрытие нужно убрать, а после того как всходы вырастут и достаточно окрепнут, их можно рассадить. Важно: держите дистанцию и не сажайте кусты томатов слишком близко друг к другу, у них должно быть пространство для развития и роста. Поливайте и удобряйте как обычно, не забывайте удалять пасынки и готовьтесь собирать прекрасный урожай на зависть соседям.