Зачем сажать помидоры осенью

Казалось бы, осень нужно собирать урожай, а заниматься посадками весной. Но на самом деле иногда можно нарушить привычный ход вещей и получить удивительный результат. "Рамблер" рассказывает, как посадить помидоры осенью и что из этого получится.

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Этот способ идеален для тех садоводов и огородников, которые на своем участке стараются больше отдыхать и меньше работать. Они с удовольствием экспериментируют и нередко получат феерические результаты.

Итак, выбираем самые спелые и симпатичные помидоры, но не едим их, а оставляем для грядок.

Сажать помидоры нужно ближе к концу октября, когда начнутся первые заморозки.

Что нужно делать

Подготовьте небольшие лунки глубиной 15-20 сантиметров. Аккуратно положите в каждую лунку по целому помидору. Засыпьте землей и немного уплотните ее, слегка надавив ладонями. Сверху укройте соломой, опавшей листвой, опилками, лапником, чтобы земля в этом месте не промерзла. Утепляющий слой должен быть не менее 15-20 сантиметров в толщину.

Теперь можно ждать весну с надеждой и любопытством.