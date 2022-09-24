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2 часа назад

Зачем сажать помидоры осенью

Катя Кобышева

Казалось бы, осень нужно собирать урожай, а заниматься посадками весной. Но на самом деле иногда можно нарушить привычный ход вещей и получить удивительный результат. "Рамблер" рассказывает, как посадить помидоры осенью и что из этого получится.

Зачем сажать помидоры осенью
Фото: UnsplashUnsplash

Этот способ идеален для тех садоводов и огородников, которые на своем участке стараются больше отдыхать и меньше работать. Они с удовольствием экспериментируют и нередко получат феерические результаты.

Итак, выбираем самые спелые и симпатичные помидоры, но не едим их, а оставляем для грядок.

Сажать помидоры нужно ближе к концу октября, когда начнутся первые заморозки.

Что нужно делать

  1. Подготовьте небольшие лунки глубиной 15-20 сантиметров.
  2. Аккуратно положите в каждую лунку по целому помидору.
  3. Засыпьте землей и немного уплотните ее, слегка надавив ладонями.
  4. Сверху укройте соломой, опавшей листвой, опилками, лапником, чтобы земля в этом месте не промерзла. Утепляющий слой должен быть не менее 15-20 сантиметров в толщину.

Теперь можно ждать весну с надеждой и любопытством.

Когда сойдет снег, укрытие нужно убрать, а после того как всходы вырастут и достаточно окрепнут, их можно рассадить. Важно: держите дистанцию и не сажайте кусты томатов слишком близко друг к другу, у них должно быть пространство для развития и роста. Поливайте и удобряйте как обычно, не забывайте удалять пасынки и готовьтесь собирать прекрасный урожай на зависть соседям.

Дом и сад,
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