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1 час назад

Почему абрикосы гниют прямо на ветке

Крестьянская жизнь

Что можно предпринять, если после созревания стали гнить абрикосы на дереве? Ответ на этот вопрос вы найдете в материале «Крестьянской жизни.ру».

Почему абрикосы гниют прямо на ветке
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Как объяснила главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова, это явление называется монилиоз, он бывает как на семечковых, так и на косточковых.

– Начинается он незаметно. Возможно, в прошлом или позапрошлом годах были единичные плоды, пораженные монилиозом. Упали на землю, гнилые плоды никому не были интересны, поэтому они пролежали под деревом, на них появились споры. Споры разлетелись, расселились на соседних деревьях. И с каждым годом их становилось все больше, – говорит специалист.

Поэтому всю падалицу, которая гниет под деревом, надо своевременно убирать, закапывать глубоко, не меньше чем на 30 40 см, или выносить из сада.

Деревья, на которых были замечены гниющие плоды в этом году, весной обязательно надо будет обработать до распускания почек. А почки у абрикоса распускаются рано, самыми первыми – в среднем в регионе 15 20 апреля. До этого срока надо провести первую обработку по спящим почкам. Раннее опрыскивание, его еще называют голубым опрыскиванием, проводят 3 процентной бордоской жидкостью. После цветения еще 2 3 обработки той же самой бордоской жидкостью, но уже 1 процентной, или системными препаратами.

Дом и сад,Татьяна Орлова,
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