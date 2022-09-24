Почему абрикосы гниют прямо на ветке

Что можно предпринять, если после созревания стали гнить абрикосы на дереве? Ответ на этот вопрос вы найдете в материале «Крестьянской жизни.ру».

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Как объяснила главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова, это явление называется монилиоз, он бывает как на семечковых, так и на косточковых.

– Начинается он незаметно. Возможно, в прошлом или позапрошлом годах были единичные плоды, пораженные монилиозом. Упали на землю, гнилые плоды никому не были интересны, поэтому они пролежали под деревом, на них появились споры. Споры разлетелись, расселились на соседних деревьях. И с каждым годом их становилось все больше, – говорит специалист.

Поэтому всю падалицу, которая гниет под деревом, надо своевременно убирать, закапывать глубоко, не меньше чем на 30 40 см, или выносить из сада.