Способы быстро ликвидировать пятно от слайма на обоях

Маленькие дети дома – это не только радость, но и постоянный присмотр. Озорники в два счета могут испачкать мебель и обои. Особенно, если в руках у них слайм, он же лизун, который оставляет жирные пятна на обоях. Чтобы убрать следы слайма, придется провести несколько манипуляций: - как только заметили след, то сразу приложите к стене салфетку и прогладьте это место несколько раз горячим утюгом, чтобы жир растаял и впитался в салфетку.