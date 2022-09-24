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1 час назад

Лайфхаки для уборки: способы быстро ликвидировать пятно от слайма на обоях

Провинция.ру

Маленькие дети дома – это не только радость, но и постоянный присмотр. Озорники в два счета могут испачкать мебель и обои. Особенно, если в руках у них слайм, он же лизун, который оставляет жирные пятна на обоях. Чтобы убрать следы слайма, придется провести несколько манипуляций: - как только заметили след, то сразу приложите к стене салфетку и прогладьте это место несколько раз горячим утюгом, чтобы жир растаял и впитался в салфетку.

Способы быстро ликвидировать пятно от слайма на обоях
Фото: Провинция.руПровинция.ру

- смешайте крахмал и соду в равных частях, разведите водой до состояния кашицы, нанесите ее на пятно и дождитесь пока высохнет. После сотрите сухой тряпкой или губкой.

- если остатки лизуна еще заметны, то попробуйте протереть по краям обычным канцелярским ластиком.

- обычные бумажные обои без яркой расцветки также можно сверху обработать бензином, он обезжирит поверхность.

Дом и сад,
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