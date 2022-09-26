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2 часа назад

Как быстро и недорого утеплить квартиру и дачный дом

Вечерняя Москва

Утепление квартиры или дома изнутри является отличным способом, чтобы обеспечить жилище теплотой и снизить расход на энергоносители. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по ремонту Сергей Ермолаев.

Как быстро и недорого утеплить квартиру и дачный дом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, самый простой и доступный способ утепления стен квартиры или загородного дома — это каменная вата.

— Негорючие плиты из каменной ваты создают хорошую теплоизоляцию. Они подходят как для квартир, так и для загородных домов. Они достаточно просты в установке и доступны по цене, — рассказал Ермолаев.

Эксперт отметил, что для пола можно выбрать теплоизоляционные плиты. Они стоят недорого и прослужат долгие годы.

— На пол я рекомендую положить теплоизоляционные плиты. Они имеют высокую прочность и низкую теплопроводность. Их можно подобрать разной толщины и размера в зависимости от типа помещения. Они также достаточно просто устанавливаются и стоят сравнительно недорого, — уверен он.

Дом и сад,Сергей Ермолаев,
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