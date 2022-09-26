Как быстро и недорого утеплить квартиру и дачный дом

— На пол я рекомендую положить теплоизоляционные плиты. Они имеют высокую прочность и низкую теплопроводность. Их можно подобрать разной толщины и размера в зависимости от типа помещения. Они также достаточно просто устанавливаются и стоят сравнительно недорого, — уверен он.