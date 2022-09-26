Почему электричество дороже, чем газ

Жители квартир не ломают голову, чем дешевле отапливать дом: газом или электричеством. Но "Рамблер" заинтересовался, почему электричество считается дороже газа.

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Установить электрическое отопление дома гораздо проще, не нужно согласовывать проект, и денег вы тратите меньше. В эксплуатации электрические приборы также удобнее, так как не требуется проводить профилактические работы. А еще электричество считается экологичным видом топлива, которое не вредит окружающей среде.

При этом на территории России электричество считается дорогим видом энергии, в отличие от добываемого газа. Для исправной работы приборов, необходимо поддерживать постоянную мощность, а переобои электричества приведут к отсутствию отопления во всем доме. Большие дома и квартиры отапливать электричеством просто невыгодно.

Газ при горении выделяет большое количество тепла. Но газ подведен не ко всем населенным пунктам. К тому же, устройство системы отопления сложное и требует материальных вложений. Зато в будущем использование такого вида топлива выгодно с экономической точки зрения. Однако при сгорании газа не образуются вредные вещества, которые загрязняют окружающую среду.