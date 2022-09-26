Нужно ли размораживать холодильник с системой No Frost

Бытовая техника призвана облегчить домашний труд. И чем она современнее, тем больше в ней полезных функций. Так, большим спросом пользуются холодильники с системой No Frost. "Рамблер" рассказывает, что это за технология и нужно ли размораживать такие холодильники.

Нужно всегда иметь в виду, что холодильник может считаться No Frost, если такой системой у него оснащено хотя бы одно отделение, чаще всего морозильное. Если оба отделения выполнены по этой технологии, то тогда на холодильнике ставят маркировку Total No Frost. В переводе это означает — без инея. Благодаря специальной технологии иней и наледь образуются не в самой камере, а за ее пределами, она быстро тает и удаляется по специальному дренажному каналу.

Тем не менее это не значит, что холодильник можно не размораживать. Делать это нужно, но не часто, достаточно одного раза в год. Проще всего это делать зимой, когда все продукты можно вынести на балкон. Летом же придется воспользоваться термопакетами и льдом, чтобы продукты не испортились.

Порядок действий такой:

Отключаем холодильник. Освобождаем от продуктов. Ждем, когда наледь растает. Очищаем пыль с решетки на задней части корпуса. Моем холодильник изнутри. Даем время просушиться полностью. Для этого холодильник рекомендуется отключать на 12 часов. Возвращаем продукты.