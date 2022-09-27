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1 час назад

Блогерша показала быстрый и дешевый способ высушить белье

Lenta.ru

Американская блогерша показала легкий способ высушить белье с помощью дешевого гаджета. Ролик на эту тему она опубликовала в TikTok-аккаунте.

Блогерша показала быстрый и дешевый способ высушить белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом Aroagr8 рассказала, что приобрела на сайте китайского ретейлера Shein устройство, помогающее быстро высушить белье. Отмечается, что стоимость покупки составила всего два фунта стерлингов (125 рублей).

На размещенных кадрах девушка надела мокрую футболку на кофр, затем просунула фен для волос в отверстие и включила его на несколько минут. По словам юзерши, таким образом она каждый день сушит вещи, не используя при этом специальную дорогостоящую машину.

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