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29 минут назад

Как мыть окна при минусовой температуре

Катя Кобышева

Чистые окна преображают любую квартиру, становится легче дышать и даже как будто просторнее. Окна принято мыть весной и в начале осени, когда погода позволяет это делать. Но пачкаются окна круглый год, и бывает так, что даже зимой хочется их немедленно вымыть. "Рамблер" рассказывает, как правильно мыть окна, когда температура опустилась ниже нуля.

Как мыть окна при минусовой температуре
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

На самом деле зимой чистые окна еще нужнее, чем летом. Они пропускают больше света, когда его так не хватает, а еще позволяют солнечным лучам нагревать квартиру. Загрязненные окна работают как фильтр, они задерживают свет и тепло.

Если вы планируете вымыть окна самостоятельно, вам следует выбрать специальное средство для мытья стекол и необходимый инвентарь.

Для мытья окон при минусовых значениях температуры идеально подойдет незамерзающий стеклоочиститель, который используют для автомобилей. Позаботьтесь также о том, чтобы у вас был распылитель, с помощью которого вы будете наносить средство на стекло. Это поможет сэкономить время. Для мытья используйте специальные салфетки для стекол, которая не оставляет ворс, а также скребок для сгона воды.

Порядок действий следующий:

  • распыляете стеклоочиститель на стекло,
  • протираете стекло салфеткой,
  • затем остатки средства удаляете скребком-водосгоном,
  • протираете стекло второй салфеткой насухо.

Также можно купить специальное средство также для автомобиля, которое создает на поверхности стекла влагозащитную пленку. Оно будет препятствовать оседанию пыли и поможет сохранить чистоту окон.

Дом и сад,
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