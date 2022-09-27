Как мыть окна при минусовой температуре

Чистые окна преображают любую квартиру, становится легче дышать и даже как будто просторнее. Окна принято мыть весной и в начале осени, когда погода позволяет это делать. Но пачкаются окна круглый год, и бывает так, что даже зимой хочется их немедленно вымыть. "Рамблер" рассказывает, как правильно мыть окна, когда температура опустилась ниже нуля.

На самом деле зимой чистые окна еще нужнее, чем летом. Они пропускают больше света, когда его так не хватает, а еще позволяют солнечным лучам нагревать квартиру. Загрязненные окна работают как фильтр, они задерживают свет и тепло.

Если вы планируете вымыть окна самостоятельно, вам следует выбрать специальное средство для мытья стекол и необходимый инвентарь.

Для мытья окон при минусовых значениях температуры идеально подойдет незамерзающий стеклоочиститель, который используют для автомобилей. Позаботьтесь также о том, чтобы у вас был распылитель, с помощью которого вы будете наносить средство на стекло. Это поможет сэкономить время. Для мытья используйте специальные салфетки для стекол, которая не оставляет ворс, а также скребок для сгона воды.

Порядок действий следующий:

распыляете стеклоочиститель на стекло,

протираете стекло салфеткой,

затем остатки средства удаляете скребком-водосгоном,

протираете стекло второй салфеткой насухо.