Дизайнер назвал альтернативу устаревшим прикроватным тумбочкам

Одну из прикроватных тумбочек в спальне можно заменить парой так называемых «гнездующихся» столиков, рассказал дизайнер Феникс Грей. Альтернативу устаревшим сочетающимся прикроватным тумбочкам он назвал в беседе с The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дизайнер признался, что не любит комплекты мебели и не покупает заведомо сочетающиеся предметы интерьера. Он посоветовал подбирать для жилья предметы мебели, которые дополняют друг друга, однако не выглядят сделанными в одном стиле.

Грей порекомендовал заменить одну из прикроватных тумбочек «гнездующимися» столиками — парой близко стоящих небольших журнальных столов, один из которых ниже другого. У самого дизайнера с одной стороны кровати стоит тумбочка цвета грецкого ореха, а с другой — латунные столики.