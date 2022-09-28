Ошибки в интерьере, которые портят вашу кухню

Развитие современных технологий и сферы дизайна позволяет находить интересные решения в обустройстве пространства кухни. Качество отделки кухонного помещения зависит от выбранных материалов и профессионализма мастеров, а также от умения избежать типичных ошибок во время ремонта. Что это за ошибки, и какие модные тенденции главенствуют сейчас среди дизайнеров современных кухонь? Рассказала "Рамблеру" бренд-менеджер компании Estima Елизавета Родионова.

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Кухня – одно из главных помещений в доме, здесь все должно быть удобно и радовать глаз. Даже маленькая неточность в проектировании и исполнении задуманного может привести к искажению результата. Ошибки бросаются в глаза, портят настроение жильцам и хозяевам, так как кухня выглядит не современно.

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Неправильный расчет шкафчиков для хранения

Большинство кухонных гарнитур можно сделать на заказ – рассчитать будущее хранение всех сковородок и специй можно еще на этапе проектирования. Но лучше приобретать места для хранения с запасом – на кухне постоянно растет количество тарелок, чашек, продуктов и других мелочей. Если неправильно рассчитать модули для хранения, то вы столкнетесь с проблемой захламления кухонного пространства, скопления пыли и грибка, что особенно опасно для влажных помещений.

Удлиненная рабочая поверхность столов

Это создает неудобства при готовке. У хозяйки все необходимое должно быть под рукой, когда стол длинный, ей приходится много передвигаться, чтобы взять нужные предметы и продукты. Такая конструкция считается устаревшей, время на кухонные манипуляции увеличивается.

Неподходящие материалы

Сюда можно отнести мраморные столешницы и пол (мрамор хоть и красивый материал, но капли вина или соевого соуса с него практически невозможно вывести), пластиковые уголки между столешницей и фартуком (они быстро отклеиваются, накапливают грибок и пачкаются), не огнеупорные материалы на фартуке (которые сохранят свой первозданный вид до первого включения плиты), а также плохо очищающиеся материалы. Отличным решением для кухни станет керамогранит – он не боится огня, пятен и неприхотлив в уходе.

Неудобные и старомодные ручки для шкафов

Слишком сильно выступающие ручки на шкафах создают дополнительные неудобства. Кухонные шкафчики невозможно открыть до конца, найти нужную вещь в дальнем углу становится сложно. Если ручки к тому же выглядят слишком старомодно, то это добавляет проблем, так как аксессуары заметны в общем пространстве любой кухни.

Громоздкие воздуховоды

Они привлекают к себе внимание, делают кухню похожей на техническое помещение. Если хозяева не следуют стилю лофт в отделке, то им лучше избегать таких дизайнерских решений.

Глянцевые фасады

Несмотря на былую популярность, глянец на фасаде кухни не прошел проверку временем. Да, матовые покрытия тоже сложно очищать, но на глянце пятна, разводы, царапины и другие последствия готовки будут куда заметнее. Не говоря уже о пыли, которая будет видна спустя 10 минут уборки.

Стеклянные столешницы обеденных столов

Они могут вызвать те же проблемы, что и глянцевые поверхности шкафчиков и столов. На стекле заметны разводы и пыль, за ним требуется ежедневный уход, что не всегда бывает возможно.

Заметные швы между столами и шкафами

Это делает кухонную мебель неопрятной. В швы забиваются остатки продуктов и пыль, их сложно чистить, что вызывает дополнительную проблему гигиенической чистоты в помещении, где готовят еду.

Мало света

Недостаток света – еще одна ошибка при проектировании кухни. Грамотно расположенное освещение подчеркивает преимущества мебели, делает помещение уютным и привлекательным. Отсутствие света в зоне мойки и плиты ведет к дополнительным трудностям для хозяев, которым неудобно готовить при плохом освещении.

Бытовая техника на неправильной высоте

Бытовая техника, расположенная слишком низко или слишком высоко, смотрится по меньшей мере странно, такое решение создает неудобства во время готовки.

Некачественная сантехника

Плохая сантехника может свести на нет все старания хозяев недвижимости при создании удобного и стильного для жизни пространства. Проектирование кухни в первую очередь нужно начинать с осмотра сантехники, чтобы хозяева не сталкивались с ежемесячными вызовами мастера, протечками, засорами и прочими неприятностями.

Избыток фрезеровки на фасадах. На первый взгляд красивые и необычные резные шкафчики для кухни выдадут свои минусы уже спустя несколько месяцев использования кухни. В резьбе будет скапливаться жир, грязь и пыль, а на уборку таких фасадов уйдет намного больше времени. Также любая нестандартная вещь в интерьере (в избытке) быстро надоест хозяевам. Поэтому лучше отдавать предпочтение бессмертной классике, либо подбирать фрезеровку в более спокойном варианте, что особенно актуально для стиля «кантри».

Яркие сочетания цветов гарнитуры. Времена, когда «желтый верх-зеленый низ» на кухонных фасадах считались необычным решением интерьера, прошли. Безусловно, подобрать разные цвета для шкафчиков на кухне можно – но лучше делать это в более минималистичном варианте. Например, верхние шкафчики могут быть выполнены из светлого дерева, а нижние – из более темного дерева той же модели. Либо сочетать приглушенные оттенки - оливковый и белый, серый и голубой и другие вариации. Если говорить о красоте и трендах, эксперты выделяют следующие ошибки в дизайне кухни:

Как избежать ошибок?

Для этого есть несколько простых современных решений. Несколько советов по обустройству стильной кухни:

Вместо установки рабочих столов в один ряд можно сделать кухонные островки, которые позволят хозяйке иметь необходимые инструменты, посуду и продукты под рукой. Мрамор или ДСП лучше заменить более современным материалом – керамогранитом. Из него делают фартуки, рабочие столы, керамогранитом можно облицевать стены. Это уникальный материал, который имитирует цвет и структуру камня или дерева, других материалов. Кроме того, керамогранит очень прочен и долговечен, не боится влажности, прост в уходе, смотрится дорого, сочетается практически с любой мебелью для кухни. Избавиться от некрасивых швов между предметами мебели можно двумя способами. Установить встроенную мебель или сделать между частями столешниц еврозапил. Технология позволяет убрать неровности и пустоты. Добавить больше света на кухню можно также разными способами. К примеру, подключить дополнительные светильники в зоне приготовления пищи, а также в зоне ее приема. Популярностью пользуются люминесцентные светильники и ленты, которые красиво выглядят и экономят электроэнергию.