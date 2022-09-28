Ошибки в интерьере, которые портят вашу кухню

Развитие современных технологий и сферы дизайна позволяет находить интересные решения в обустройстве пространства кухни. Качество отделки кухонного помещения зависит от выбранных материалов и профессионализма мастеров, а также от умения избежать типичных ошибок во время ремонта. Что это за ошибки, и какие модные тенденции главенствуют сейчас среди дизайнеров современных кухонь? Рассказала "Рамблеру" бренд-менеджер компании Estima Елизавета Родионова.
Кухня – одно из главных помещений в доме, здесь все должно быть удобно и радовать глаз. Даже маленькая неточность в проектировании и исполнении задуманного может привести к искажению результата. Ошибки бросаются в глаза, портят настроение жильцам и хозяевам, так как кухня выглядит не современно.
Большинство кухонных гарнитур можно сделать на заказ – рассчитать будущее хранение всех сковородок и специй можно еще на этапе проектирования. Но лучше приобретать места для хранения с запасом – на кухне постоянно растет количество тарелок, чашек, продуктов и других мелочей. Если неправильно рассчитать модули для хранения, то вы столкнетесь с проблемой захламления кухонного пространства, скопления пыли и грибка, что особенно опасно для влажных помещений.
Это создает неудобства при готовке. У хозяйки все необходимое должно быть под рукой, когда стол длинный, ей приходится много передвигаться, чтобы взять нужные предметы и продукты. Такая конструкция считается устаревшей, время на кухонные манипуляции увеличивается.
Сюда можно отнести мраморные столешницы и пол (мрамор хоть и красивый материал, но капли вина или соевого соуса с него практически невозможно вывести), пластиковые уголки между столешницей и фартуком (они быстро отклеиваются, накапливают грибок и пачкаются), не огнеупорные материалы на фартуке (которые сохранят свой первозданный вид до первого включения плиты), а также плохо очищающиеся материалы. Отличным решением для кухни станет керамогранит – он не боится огня, пятен и неприхотлив в уходе.
Слишком сильно выступающие ручки на шкафах создают дополнительные неудобства. Кухонные шкафчики невозможно открыть до конца, найти нужную вещь в дальнем углу становится сложно. Если ручки к тому же выглядят слишком старомодно, то это добавляет проблем, так как аксессуары заметны в общем пространстве любой кухни.
Они привлекают к себе внимание, делают кухню похожей на техническое помещение. Если хозяева не следуют стилю лофт в отделке, то им лучше избегать таких дизайнерских решений.
Несмотря на былую популярность, глянец на фасаде кухни не прошел проверку временем. Да, матовые покрытия тоже сложно очищать, но на глянце пятна, разводы, царапины и другие последствия готовки будут куда заметнее. Не говоря уже о пыли, которая будет видна спустя 10 минут уборки.
Они могут вызвать те же проблемы, что и глянцевые поверхности шкафчиков и столов. На стекле заметны разводы и пыль, за ним требуется ежедневный уход, что не всегда бывает возможно.
Это делает кухонную мебель неопрятной. В швы забиваются остатки продуктов и пыль, их сложно чистить, что вызывает дополнительную проблему гигиенической чистоты в помещении, где готовят еду.
Недостаток света – еще одна ошибка при проектировании кухни. Грамотно расположенное освещение подчеркивает преимущества мебели, делает помещение уютным и привлекательным. Отсутствие света в зоне мойки и плиты ведет к дополнительным трудностям для хозяев, которым неудобно готовить при плохом освещении.
Бытовая техника, расположенная слишком низко или слишком высоко, смотрится по меньшей мере странно, такое решение создает неудобства во время готовки.
Плохая сантехника может свести на нет все старания хозяев недвижимости при создании удобного и стильного для жизни пространства. Проектирование кухни в первую очередь нужно начинать с осмотра сантехники, чтобы хозяева не сталкивались с ежемесячными вызовами мастера, протечками, засорами и прочими неприятностями.
Для этого есть несколько простых современных решений. Несколько советов по обустройству стильной кухни:
При проектировании кухни не стоит торопиться, можно наделать много ошибок, которые потом сложно исправить. Следуйте советам мастеров, собственным ощущениям, закажите дизайн-проект от профессионала. Сочетание этих шагов позволит спроектировать удобную и красивую кухню.