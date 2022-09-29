Голова садовая: видеоинструкция по уходу за малиной осенью

Все садоводы знают, что к новому сезону нужно готовиться с осени, потому что от того, как будут зимовать растения, зависит урожай. Уход за растениями в конце лета и осенью создает благоприятные условия для их зимовки.

Так, например, от своевременной подкормки и обрезки малины зависит, насколько много ягод на кустах будет в следующем сезоне. Несмотря на то, что этот кустарник весьма неприхотлив, есть некоторые секреты правильного ухода за ним.

Ведущая канала "Голова садовая" Снежана Тишова рассказала, как осенью правильно подготавливать малину к заморозкам, чтобы она хорошо плодоносила следующий сезон.