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1 час назад

Голова садовая: видеоинструкция по уходу за малиной осенью

Стелла Шмель

Все садоводы знают, что к новому сезону нужно готовиться с осени, потому что от того, как будут зимовать растения, зависит урожай. Уход за растениями в конце лета и осенью создает благоприятные условия для их зимовки.

Так, например, от своевременной подкормки и обрезки малины зависит, насколько много ягод на кустах будет в следующем сезоне. Несмотря на то, что этот кустарник весьма неприхотлив, есть некоторые секреты правильного ухода за ним.

Ведущая канала "Голова садовая" Снежана Тишова рассказала, как осенью правильно подготавливать малину к заморозкам, чтобы она хорошо плодоносила следующий сезон.

Подробнее о том, как ухаживать за малиной осенью, смотрите в видео.

Дом и сад,Видео,
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