Вещи в доме, из-за которых вы не можете выспаться

Проблемы со сном сопровождают огромный процент жителей больших городов, причин может быть большое количество, при этом часто мы сами создаем условия, из-за которых на утро чувствуем себя разбитыми. Что же мешает провалиться в глубокий сон? Мы решили прояснить этот момент.

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Старые подушки

Речь идет о подушках, которые уже нельзя использовать по назначению, да и внешний вид оставляет желать лучшего. У каждой вещи есть срок годности, естественно, даже с самой любимой придется рано или поздно расстаться. Помимо того, что на старой подушке уже невозможно спать комфортно, на не скапливается огромное количество бактерий, которым не стоит попадать на кожу. Проверьте, нет ли на вашей кровати отживших свое подушек и наволочек.

Хаос в комнате

Считается, что порядок, в первую очередь, должен быть в голове, но психологи с этим не согласны. Когда необходима лопата для того, чтобы пробраться к кровати через груду вещей, стоит взять себя в руки и наконец убрать все по своим местам. На самом деле беспорядок вызывает фоновый стресс, а нужно ли напоминать, что в состоянии перманентного переживания заснуть никак не получится?

Слишком ароматные растения