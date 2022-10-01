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1 час назад

7 признаков, которые мгновенно выдают плохую хозяйку

Катя Кобышева

Вообще-то красивый и чистый дом вовсе не говорит о том, что его хозяйка занята только бытовыми заботами и прочей скучной рутиной. Все наоборот! Чистота и порядок в доме показывают, что здесь живет взрослый, самостоятельный, организованный и успешный человек. "Рамблер" рассказывает, какие признаки немедленно выдают нерадивую хозяйку со слабой волей.

7 признаков, которые мгновенно выдают плохую хозяйку
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Криво подвешенные шторы

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Лучше снимите их совсем, в доме будет больше света и воздуха и гораздо меньше пыли. Если расставаться со шторами не хочется, проследите, чтобы они висели аккуратно. Расправить складки можно с помощью длинной линейки.

Известковый налет на сантехнике

Когда моете ванну, не забывайте помыть и сантехнику. Чтобы предотвратить образование налета, можно обработать их специальными спреями "антидождь". Их также нужно наносить на зеркала, чтобы предотвратить их запотевание и сократить образование засохших капель.

Грязная мыльница

Если вам нравится пользоваться кусковым мылом, следите за тем, чтобы мыльница не покрывалась толстым слоем мыла. Если это слишком утомительно, купите марсельское мыло, правда для него нужно будет прикрутить специальный держатель. Более простой вариант - жидкое мыло, а еще лучше с автоматическим пенообразователем.

Налет на посуде

Налет от чая и кофе с чашек очень просто убирается с помощью соды. Следите за тем, чтобы чашки оставались чистыми, а также не забывайте мыть тарелки с обратной стороны, там тоже образуется жирный налет.

Ветхий текстиль

Прихватки, фартуки, полотенца на кухне нужно регулярно менять. Со временем изнашивается все, поэтому проще выбросить старое и купить новое. Кстати, прихватки можно заменить на силиконовые, они отлично моются, а еще их можно использовать вместо подставки под горячее.

Свалка обуви в прихожей

Организовать хранение обуви можно один раз, чтобы навсегда решить проблему беспорядка. Чистую обувь нужно убирать в шкаф или обувницу, а для грязной выделить полочку у двери. Кстати, не забывайте мыть и убирать сезонную обувь, босоножки не должны быть на виду, если на дворе январь.

Хлам на балконе

Конечно, это очень удобно в любой непонятной ситуации выносить лишнее на балкон. Но от этой привычки нужно избавиться, а на балконе можно организовать место отдыха с удобным креслом и красивым столиком.

Дом и сад,
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