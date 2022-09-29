Москвичка раскрыла секреты советских интерьеров

«Открывать надо аккуратно, а то что-то может упасть и прибить, если вовремя не увернуться. Антресоль оказалась не очень удобной. Она глубокая, а доступ есть только с одной стороны. Там вещи получается скорее не хранить, а хоронить раз и навсегда», — сказала Андрейченко.