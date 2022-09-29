Блогер указала главное нуждающееся в чистоте помещение в доме

Чтобы ванная комната оставалась чистой, там нужно убираться раз в неделю по 15 минут, утверждает ведущая блога о чистоте, тиктокерша Кэт Мэй. На ролик, в котором она указала главное помещение в доме, нуждающееся в уборке, обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Кэт, гости могут не заметить беспорядок в доме, но непременно обратят внимание на плохо убранную ванную комнату. Кроме того, уверена девушка, чистая ванная важна с психологической точки зрения.

«Место, где вы моетесь, должно быть настолько чистым, насколько это возможно», — заявила она. По ее мнению, если в ванной будет грязно, это негативно повлияет на настроение и самочувствие.