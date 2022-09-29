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24 минуты назад

Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

Lenta.ru

Блогерша Кэролайн Соломон из США раскрыла способ, с помощью которого можно быстро высушить одежду после стирки. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом neat.caroline, чей блог насчитывает более 200 тысяч подписчиков, рассказала, что оставленные на сушилке после стирки вещи дольше сохнут, поскольку они висят практически вплотную друг с другом. Чтобы ускорить процесс сушки, Кэролайн предложила развесить их на обычные вешалки.

«Это не только позволяет сократить время сушки, потому что между вещами образуется больше воздушного потока, но и позволяет сушить больше одежды одновременно», — пояснила она.

Зрители оценили данный лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под публикацией.

«Я всегда вижу, как моя мама делает это. Теперь я знаю для чего это нужно», «Так просто и гениально!», «Я уже попробовал этот способ, и он отлично работает!» — высказывались они.

Дом и сад,
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