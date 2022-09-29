Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
2 часа назад

Тиктокерша преобразила комнату своими руками всего за 3,8 тысячи рублей

Lenta.ru

Тиктокерша Мег Коатс, специализирующаяся на дизайне интерьеров, сделала контрастный ремонт столовой всего за 60 фунтов стерлингов (3,8 тысячи рублей). На ролик обратило внимание издание The Sun.

Блогер преобразила комнату своими руками всего за 3,8 тысячи рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чтобы преобразить комнату своими руками, женщина зачистила старый обеденный стол от остатков краски, затем нанесла базовый слой белой краски и покрасила его в матовый черный цвет. Так же она поступила со стульями из этого гарнитура.

Для стола Коатс вырезала из картона подставки под блюда и раскрасила их в черный и белый цвета. Скучные стены цвета магнолии любительница ремонта оживила секцией золотой краски. Также она повесила на стены недорогие полки, выкрашенные в черный цвет.

Затем Коатс прикрепила на стену две картины в черной рамке, а окна в двери украсила квадратами черной самоклеящейся пленки. Интерьер дополнили небольшие декоративные банки, зелень в горшках и легкие занавески-сетки.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители