Блогер преобразила комнату своими руками всего за 3,8 тысячи рублей

Тиктокерша Мег Коатс, специализирующаяся на дизайне интерьеров, сделала контрастный ремонт столовой всего за 60 фунтов стерлингов (3,8 тысячи рублей). На ролик обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Чтобы преобразить комнату своими руками, женщина зачистила старый обеденный стол от остатков краски, затем нанесла базовый слой белой краски и покрасила его в матовый черный цвет. Так же она поступила со стульями из этого гарнитура.

Для стола Коатс вырезала из картона подставки под блюда и раскрасила их в черный и белый цвета. Скучные стены цвета магнолии любительница ремонта оживила секцией золотой краски. Также она повесила на стены недорогие полки, выкрашенные в черный цвет.