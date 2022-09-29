5 способов сохранить на зиму свежий урожай моркови

Пришла пора сбора осеннего урожая, а значит скоро погреба, балконы и холодильники постепенно начнут заполняться овощами. Чтобы сохранить морковь как можно дольше, попробуйте использовать один из предложенных способов.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Обычно дачники хранят эту культуру в погребе в ящиках или мешках. Но более опытные огородники знают менее популярные методы, которые позволят долгое время наслаждаться сочным и полезным урожаем.

Хранение в луковой шелухе

Для этого способа корнеплоды укладывают слоями, чередуемыми с луковой шелухой. Шелуху лука можно смешать с чесночной. Такой способ благодаря бактерицидным свойствам, выделяемым фитонцидам и эфирным маслам помогает избежать гниения.

Хранение в песке

Каждое ведро песка, желательно обычного, суглинистого, увлажняют литром воды, но можно использовать и сухой песок, который высыпают на дно емкости слоем до 5 см. Морковь укладывают аккуратно и послойно, стараясь не допустить соприкосновения корнеплодов.

Хранение в опилках

Опилки лучше выбрать хвойные, поскольку они обогащены фитонцидами пород: это не даст проникнуть к урожаю вызывающим гниение бактериям и грибкам. Укладывать нужно послойно, как при песковании.

Хранение в мешках

Морковь в мешках из полиэтиленовой пленки хранят в прохладных подвальных помещениях. При этом мешки должны быть приоткрыты, чтобы в них сохранялась оптимальная влажность и не развивались гнили.

Хранение в почве