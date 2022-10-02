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2 часа назад

3 ошибки в уходе за одеждой, которые ее портят

Мира Маркина

Покупая одежду, мы надеемся, что она прослужит нам довольно долго. Особенно тяжело расставаться с любимыми вещами, даже потерявшими свой прежний вид. Но иногда мы сами допускаем оплошности, которые приводят к быстрому износу вещей. Читайте о некоторых из них в материале «Рамблера».

3 ошибки в уходе за одеждой, которые ее портят
Фото: unsplashunsplash

Неправильная стирка

Чаще всего, сортируя вещи для стирки, хозяйки обращают внимание лишь на цвет. Но тип ткани не менее, а, возможно, более важен. Совершенно точно не стоит стирать деликатные вещи с одеждой из плотной ткани, поскольку последние могут запросто их повредить. Стирать в очень горячей воде тоже не рекомендуется. Любая ткань при этом становится с каждой стиркой грубее. Общая рекомендация – не пренебрегайте правилами стирки, указанными на ярлычках одежды! И тогда ваши вещи будут служить вам намного дольше.

Снимать футболки и водолазки за воротник

Обычно этим грешат мужчины, но и женщины иногда тоже так делают. В результате постоянных подобных манипуляций вырезы и воротники становятся растянутыми и вернуть им прежний вид уже не удастся. Просто возьмите за правило снимать одежду, взявшись обеими руками за нижний ее край.

Брызгать духи или туалетную воду на одежду

Нанося парфюм на одежду, мы провоцируем потерю ее цвета. Дело в том, что некоторые ингредиенты в составе любимых духов могут привести к выцветанию ткани. Наносить парфюм следует непосредственно на кожу, дожидаясь полного его впитывания.

Дом и сад,
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