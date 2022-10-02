3 ошибки в уходе за одеждой, которые ее портят

Покупая одежду, мы надеемся, что она прослужит нам довольно долго. Особенно тяжело расставаться с любимыми вещами, даже потерявшими свой прежний вид. Но иногда мы сами допускаем оплошности, которые приводят к быстрому износу вещей. Читайте о некоторых из них в материале «Рамблера».
Чаще всего, сортируя вещи для стирки, хозяйки обращают внимание лишь на цвет. Но тип ткани не менее, а, возможно, более важен. Совершенно точно не стоит стирать деликатные вещи с одеждой из плотной ткани, поскольку последние могут запросто их повредить. Стирать в очень горячей воде тоже не рекомендуется. Любая ткань при этом становится с каждой стиркой грубее. Общая рекомендация – не пренебрегайте правилами стирки, указанными на ярлычках одежды! И тогда ваши вещи будут служить вам намного дольше.
Обычно этим грешат мужчины, но и женщины иногда тоже так делают. В результате постоянных подобных манипуляций вырезы и воротники становятся растянутыми и вернуть им прежний вид уже не удастся. Просто возьмите за правило снимать одежду, взявшись обеими руками за нижний ее край.
Нанося парфюм на одежду, мы провоцируем потерю ее цвета. Дело в том, что некоторые ингредиенты в составе любимых духов могут привести к выцветанию ткани. Наносить парфюм следует непосредственно на кожу, дожидаясь полного его впитывания.