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4 часа назад

Названы основные ошибки при оформлении маленькой квартиры

Мослента

Главные ошибки при оформлении маленькой квартиры назвал «Мосленте» дизайнер свободного пространства, архитектор и концепт-мейкер Александр Осипов. Основной просчет — оформление пространства как одной сплошной комнаты.

Названы основные ошибки при оформлении маленькой квартиры
Фото: МослентаМослента

«Использование комнатных перегородок или ковров для разграничения пространства очень важно. Расставьте мебель соответствующим образом, обязательно определив зоны для развлечений, сна и работы дома. Старайтесь включать в интерьер предметы мебели, которые могут выполнять несколько функций», — сказал он.

Ошибками он считает выбор неподходящей по масштабу мебели, одну акцентную стену, кровать на виду и загромождение пространства мелкими предметами декора. Осипов посоветовал включить в интерьер высокие предметы декора и добавить зеркала. Спальную зону с основным пространством можно разделить книжным шкафом, добавил дизайнер.

Еще одной ошибкой эксперт назвал повешенные слишком низко шторы. По его словам, лучше закрепить карнизы на стене как можно выше: это притягивает взгляд вверх, и окна кажутся больше.

Дом и сад,Александр Осипов,
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