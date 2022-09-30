Названы основные ошибки при оформлении маленькой квартиры

«Использование комнатных перегородок или ковров для разграничения пространства очень важно. Расставьте мебель соответствующим образом, обязательно определив зоны для развлечений, сна и работы дома. Старайтесь включать в интерьер предметы мебели, которые могут выполнять несколько функций», — сказал он.

Ошибками он считает выбор неподходящей по масштабу мебели, одну акцентную стену, кровать на виду и загромождение пространства мелкими предметами декора. Осипов посоветовал включить в интерьер высокие предметы декора и добавить зеркала. Спальную зону с основным пространством можно разделить книжным шкафом, добавил дизайнер.

Еще одной ошибкой эксперт назвал повешенные слишком низко шторы. По его словам, лучше закрепить карнизы на стене как можно выше: это притягивает взгляд вверх, и окна кажутся больше.