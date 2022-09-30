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2 часа назад

Миф или правда: какие вещи можно стирать в машинке

РИА "ФедералПресс"

Неправильная стирка может испортить вещь. Однако многие правила давно устарели. Рассказываем, какую одежду можно стирать в машинке, а какие спасет только химчистка.

Какие вещи можно стирать в машинке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Интернет заполнен мифами, в то время как весь мир давно стирает половину того, что стирать якобы нельзя», – передает Marie Claire.

Вопреки расхожему мнению стирать вещи из искусственной кожи можно. Главное – вывернуть их наизнанку, выбрать деликатный режим и низкие обороты отжима.

Предметы одежды из натуральной кожи или со вставками лучше отдать в химчистку, стиральная машина их испортит.

Производители пуховых вещей не рекомендуют стирать их в машинке, но весь мир ведь стирает пуховики. Главное – соблюдать несколько правил: положить в барабан мячики для стирки, выставить отжим 400 оборотов, в идеале после стирки положить вещь в сушилку.

Вещи же с отделкой из натурального меха или перьев стирать ни в коем случае нельзя. Лучше отстегнуть этот элемент с одежды. Бюстгалтеры нужно стирать в специальном мешочке и на низких оборотах, чтобы не деформировать пояс и лямки.

То же самое с шерстяными вещами, только вместо мешочка нужно поставить низкую температуру – не выше 30 градусов.

Дом и сад,
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