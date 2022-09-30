Эксперты объяснили, как очистить столовое серебро в домашних условиях

Эксперты Elle Decoration сообщили, что столовое серебро можно очистить с помощью пищевой соды и воды.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Серебряные предметы нужно поместить в ёмкость. Её дно нужно выстелить алюминиевой фольгой блестящей стороной вверх.

Далее следует вскипятить воду и залить ей предметы в миске. После туда нужно добавить две столовые ложки соды на литр воды.

Когда вода потемнеет, нужно перевернуть другой стороной серебряные изделия и оставить их ещё на несколько минут.

После нужно достать предметы и протереть их мягкой тканью.

Изделия можно очистить содой и уксусом. Принцип подготовки раствора такой же, только в воду с содой нужно добавить немного соли и уксуса, примерно одну столовую ложку.

Серебро можно очистить и зубной пастой. Следует использовать только ту, которая не содержит гель. На мягкую ткань нужно выдавить немного пасты и протереть изделие из серебра.

Подождать несколько минут и потом протереть сухой тканью предмет.

Кетчуп также может очистить изделия из серебра, так как в его составе есть кислота. В миску нужно налить соус, положить в него на несколько минут предметы, а затем вытащить и протереть тканью.