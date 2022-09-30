Как избавиться от долгоносиков на кухне

Долгоносики кажутся вполне симпатичными ребятами, но только не в тот момент, когда встречаешь их на кухне. "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать, чтобы навсегда выгнать из дома насекомых, которых вы не звали.

Вообще-то существует несколько видов долгоносиков, все они отличаются по внешнему виду, но кое-что общее все же есть — это длинный хоботок, из-за которого этих жучков еще называют слониками. Чаще всего долгоносики заводятся в крупах, муке и макаронах — для них это пища. Мириться с вторжением насекомых не нужно, а нужно дать им решительный отпор.

Проверьте все емкости и пакеты, если заметили долгоносика, содержимое стоит немедленно выбросить, причем мусор лучше выносить в уличные контейнеры, а не мусоропровод. Те крупы, которые вам показались свободными от долгоносиков можно не выбрасывать, но обязательно нужно обработать:

в духовке — высыпаете крупу в противень, ставите на 20 минут в духовку при температуре 50 градусов по Цельсию,

в микроволновке — достаточно двух-трех минут на максимальной мощности,

в морозилке — кладете пакет в морозилку и на 3-4 часа забываете о нем.

После обработки не спешите все возвращать на место. Обязательно промойте все емкости содовым раствором, а после протрите раствором столового уксуса. Когда будете разводить уксус, ориентируйтесь на запах, он должен быть не сильным, но ощутимым. Точно также обработайте и все кухонные шкафы.

Это нужно сделать, чтобы уничтожить яйца и личинки, которые сложно заметить невооруженным глазом.