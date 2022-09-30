Как избавиться от долгоносиков на кухне

Долгоносики кажутся вполне симпатичными ребятами, но только не в тот момент, когда встречаешь их на кухне. "Рамблер" рассказывает, что нужно сделать, чтобы навсегда выгнать из дома насекомых, которых вы не звали.
Вообще-то существует несколько видов долгоносиков, все они отличаются по внешнему виду, но кое-что общее все же есть — это длинный хоботок, из-за которого этих жучков еще называют слониками. Чаще всего долгоносики заводятся в крупах, муке и макаронах — для них это пища. Мириться с вторжением насекомых не нужно, а нужно дать им решительный отпор.
Проверьте все емкости и пакеты, если заметили долгоносика, содержимое стоит немедленно выбросить, причем мусор лучше выносить в уличные контейнеры, а не мусоропровод. Те крупы, которые вам показались свободными от долгоносиков можно не выбрасывать, но обязательно нужно обработать:
После обработки не спешите все возвращать на место. Обязательно промойте все емкости содовым раствором, а после протрите раствором столового уксуса. Когда будете разводить уксус, ориентируйтесь на запах, он должен быть не сильным, но ощутимым. Точно также обработайте и все кухонные шкафы.
Это нужно сделать, чтобы уничтожить яйца и личинки, которые сложно заметить невооруженным глазом.
В качестве профилактики по емкостям можно разложить очищенные, но не разрезанные зубчики чеснока или листья лавра. Не храните купы и макароны в пакетах и коробках, в которых они продаются, долгоносики легко прогрызают полиэтилен и картон, лучше купите специальные емкости для сыпучих продуктов с плотными крышками.