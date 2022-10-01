Откуда в домах появляются тараканы

Ученые считают, что тараканы появились на Земле около 300 миллионов лет назад, развивались и делились на разные виды. Сейчас существует около 5000 видов тараканов. И только 30 из них способны жить с людьми. "Рамблер" выяснил, откуда в домах появляются насекомые.

Фото: unsplash unsplash

С самых древних времен излюбленным местом тараканов является рыхлая лесная почва. Под ней сохраняются влажные условия и питательные вещества. Обычно тараканы едят любые органические остатки, как растительного так и животного происхождения. Так что с голода умереть им трудно.

Более того, они легко переносят тепловые изменения и даже воздействие радиации. Именно поэтому тараканам удалось прожить многие катастрофы, которые случались в мире.

Наши квартиры очень теплые и полны еды, поэтому рыжие тараканы легко появляются в домах. Считается, что их в Россию завезли солдады во время войн. А вот черные тараканы живут в России очень давно. Они очень любят тепло и влагу, поэтому лучше всего себя чувствуют в деревенских домах и подвалах.

В 1990-е годы тараканы встречались во многих российских домах, но сегодня это редкость. Многие связывают это с улучшением санитарных условий в квартирах. Раньше многие жилища были захламлены множеством предметов, а стены с полами украшали ковры, сейчас люди предпочитают минимализм и более тщательно следят за уборкой.