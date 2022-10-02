Как подготовить сад и огород к зиме

Дачный сезон постепенно подходит к концу. Остались считаные недели, за которые надо участок подготовить к зимовке. А как это сделать правильно, рассказал «Вечерней Москве» биолог Михаил Краснов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Если перед зимой не будет слишком обильных осадков, некоторые растения, уже фактически ушедшие на зимовку, важно хорошо полить. Например, гортензии, иргу, плодовые кустарники, хвойники. Не переусердствуйте, конечно, но все же зарядите их влагой. Не оставляйте на зиму открытым компостный бак. Вам только кажется, что ничего не происходит — он работает, делает свое дело и «заснет» еще не скоро.

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После полного сбрасывания листьев деревья тоже кажутся спящими, но и это совсем не так. Как раз сейчас в деревьях, под корой, у почек, в различных трещинках на ветках окончательно укладываются на зимовку всякие вредители. И поэтому ваш последний поцелуй и привет саду — это его обработка железным купоросом. Разведите раствор так, как сказано на упаковке, и постарайтесь пройти все деревья в безветренный день, не пропуская ни веточки, — это лучшее, что вы можете сделать для деревьев.

Пойдете в лес — соберите хвою. Ей вы замульчируете гортензии, они любят кислую почву и будут счастливы. За лапником, если в лесу есть упавшие деревья, нужно идти всей семьей. Им укрывают розы и снятые с опор вьюнки.

Газон под бобрик

Листья деревьев на газоне оставаться на зиму не должны. После их уборки газон нужно подстричь последний, предзимний раз. Делают это в самом конце октября, оставляя траву на 1–2 см длиннее, чем обычно. Если на газоне есть проплешины, их засеивают семенами травы и мульчируют. А вот такими ножницами, удобно обрезать траву у камней.

Колодец, дай воды напиться

Если вы приезжаете на дачу, проверьте состояние колодца. Если качество воды не устраивает — откачайте ее под деревья или кусты, до зимы она успеет набраться снова. Крышка на колодце обязательно должна оставаться закрытой.

Одеяло для грядок

Остались скошенная трава, листья, остатки сорняков? Можете укрыть ими грядки. По весне оставшийся слой листьев и травы вы просто перекопаете. Скорее всего, это не понадобится: процессы разложения будут идти в опаде до самых холодов. Помните, листья — это удобрение!

Ковер — в стойку!

В доме без отопления всегда влажно. Чтобы белье не отсырело, его прокладывают специальными саше, мебель укрывают чехлами, а ковры скатывают и хранят «стоя».

Дом засыпает

Проверив, закрыты ли окна, задерните шторы, перекройте заслонку печи, если подключен газ или есть газовый баллон, а вы уезжаете надолго, перекройте их. Можно обесточить дом — если, конечно, вы ничего не храните в холодильнике. Кстати, отключенный холодильник оставляют открытым, чтобы в нем не начала развиваться плесень. Другие электроприборы тоже выключают из сети, из пультов нужно извлечь батарейки. У стиральной машины сушат камеру, дверцы лотка и самой машинки оставляют открытыми. Телевизор надо накрыть тканью и обесточить. Кстати, снимите с окон москитные сетки — зимой они не нужны, их можно убрать до лета.

«Наряжаем» деревья

Побелить стволы деревьев многие стремятся по весне, хотя сейчас это сделать куда полезнее: так солнце ранней весной не обожжет стволы и не оставит на них морозобоин. Красить деревья удобно плоской кистью. Стволики молодых деревьев нужно укутать тканью. Если зимой участок посещают зайцы, надо защитить молодые посадки от их зубов!

А у нас водопровод, вот!

«Летний» водопровод, с поверхностными, не закопанными в землю трубами нужно либо демонтировать, либо как минимум раскрутить и осушить. Если этого не сделать, то их может порвать даже маленький мороз (минус 1–2 градуса).

Нужно открыть все краны, чтобы вода ушла самотеком, а также убрать поливные шланги и скрутить их крепления. Трубы зимнего водопровода, если они залегают неглубоко, тоже нуждаются в утеплении. Их укрывают листами пенопласта или другого теплоизолирующего материала.

Все вверх дном

Ведра и бочки рачительный хозяин на зиму если не убирает в тепло, то обязательно переворачивает вверх дном: иначе они могут лопнуть под напором льда.

Защищаем подвал

Плесень и грибки — страшная штука. Поэтому в том случае, если вы храните в подвале запасы, его нужно продезинфицировать. Для этого продаются специальные составы, перед нанесением которых подвал проветривают и подсушивают. Можно сделать смесь и самим (10-процентный раствор медного купороса смешать с гашеной известью (0,5 кг. на 10 литров). Многие предпочитают пользоваться серными шашками — их сжигают в помещении, максимально плотно его закрыв. Учтите, что как минимум пять дней в помещение после этого заходить не рекомендуется.

Сбережем запасы

Если вы оставляете на даче запасы круп, бакалею, сахар–соль и даже заварку, уберите их в герметично закрывающиеся стеклянные емкости. Никакие пакеты не спасут ваши крупы от мышей. Только стекло, даже не пластик! Это же касается собранных трав, сушеных ягод и прочих заготовок. В стеклянной емкости они не отсыреют.

ВНИМАНИЕ: ЗАКОН!

Поставить дачу на охранную сигнализацию вы имеете полное право. Точно так же в вашей воле установить датчики движения, камеры, прожектор, реагирующий на подход человека, повесить любые замки.

Если ничего этого у вас нет, а воришки на вашу дачу забредают, заберите самое ценное с собой. Некоторые прячут от них ценные вещи (ну, скажем, посуду) в тайниках в саду, используя для этого ящики. Но важнее знать, чего делать нельзя. Итак: размещение на участке капканов, самострелов, «растяжек», ловчих ям, отравленного «угощения» для воров, подведение электроразряда к ручке двери — запрещенные способы защиты имущества, влекущие за собой уголовную ответственность в том случае, если кто-нибудь пострадает.

Простите, мыши, вас тут не ждали

Страшная зимняя напасть на дачах — грызуны. И дело не только в том, что они могут уничтожить все ваши крупы. Следы их жизнедеятельности — куда опаснее. Даже когда вы будете их убирать, вы рискуете — даже дышать их испарениями не просто не полезно, а вредно, да и подцепить какую-нибудь инфекцию — проще простого.

Сейчас в продаже много средств от грызунов. Но попробуйте народное, проверенное временем. В плошке надо истолочь пару старых лампочек в мелкую пыль, добавить купленные зернышки зоокумарина и растительное масло с запахом. Все перемешайте и разложите приманку по всем углам дома, особенно на кухне.