Как постирать пуховик перед зимой и не испортить его

Эти лайфхаки помогут продлить жизнь теплой куртке.

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Совсем скоро на смену золотой осени придут первые зимние холода, настанет время достать теплую куртку и плотнее укутаться в шарф. Однако срок жизни пуховика иногда оказывается меньше, чем мы рассчитывали: наполнитель внутри превращается в комки, а одежда перестает греть. Часто это происходит из-за неправильного ухода за курткой, поэтому убедитесь, что вы стираете пуховик правильно.

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Убедитесь, что пуховик можно стирать

Да, некоторые куртки нельзя отправлять в стиральную машину, да и руками в ванной их не стоит полоскать. Посмотрите на этикетку: если обнаружили значок в виде перечеркнутого тазика, отнесите пуховик в химчистку. Там об одежде позаботятся профессионалы.

Подготовьте куртку к стирке

Проверьте, не осталось ли что-нибудь в карманах: потекшая ручка, зажигалка, упаковка жевательной резинки может испортить пуховик. Отстегните мех с капюшона и рукавов, чтобы он не скомкался в стиральной машине. Затем выверните пуховик наизнанку. Проверьте, нет ли в подкладке или на внешней стороне изделия дырочек: через них могут вылезти перья или наполнитель пуховика. Если такие обнаружились, зашейте их перед стиркой.

Правильно выберите средство для стирки

Если куртка утеплена синтепоном, то ее можно стирать с гелем, порошком или капсулами, которые вы используете для остальной одежды. Но пуховики, набитые перьями, требуют специальных средств: обычно эти гели продаются в магазинах верхней одежды. На флаконе должна быть соответствующая пометка.

Правильная стирка

Помните, что пуховик нужно стирать отдельно от других вещей, поэтому освободите барабан от лишней одежды, выставите нужный режим стирки — подойдет «деликатный» или «для пуховых одеял». Можно добавить в барабан специальные шарики, которые уберегут наполнитель от комков.

Сушим пуховик