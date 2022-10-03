Пять уютных вещей, которые помогут согреть дом

Холод плюс влажность – вот стандартный рецепт промозглости, которая пробирает до самых костей. Именно поэтому осенью мы часто мерзнем даже больше, чем зимой. Причем даже работающие радиаторы отопления иногда не спасают ситуацию полностью, конечности все равно мерзнут. Обратите внимание на эти пять вещей, которые помогут вам согреться.

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Обогреватель. Пока коммунальщики доведут температуру в батареях до нужного уровня, пока сам дом прогреется – все это время мерзнуть не хочется. Поэтому классический масляный радиатор, работающий от сети – лучшее решение вопроса. Если у вас есть домашние животные, выбирайте модели, которые защищены от перегрева и автоматически выключаются при опрокидывании. Бюджетный вариант – тепловентилятор, но в него может попасть пыль и шерсть домашних животных, которая сгорает с неприятным запахом.

Теплый ковер с густым ворсом. Голый пол осенью выглядит особенно холодно и неуютно. Даже небольшой прикроватный коврик сделает ваше жилище уютнее. Выбирайте изделия в ярком теплом цвете – оранжевый, охра, молочно-розовый - или же классический белый. Главное, чтобы у ковра был высокий ворс, в котором утопала стопа. Современный вариант – небольшой коврик с электроподогревом. Его можно положить под ноги, пока сидите на диване, работаете за компьютером.

Грелка. Пригодится для прохладных вечеров. Подойдет даже обычная резиновая «бабушкина» - в нее налейте горячую воду и положите себе под одеяло в ноги. Если вы мерзляк, или же с отоплением перебои, то есть смысл приобрести электроодеяло. Ночью оно будет греть вас и не понадобится включать радиатор.

Пледы. Разложите их на видных местах - по одному в каждую комнату, чтобы не пришлось каждый раз искать. Присмотритесь к пледам из экомеха – они теплые, приятны к коже и при этом нетребовательны в уходе.