Определены самые затратные бытовые приборы

Стиральная и сушильная машины, а также холодильник оказались самыми затратными по количеству электроэнергии бытовыми приборами в квартире. Об этом заявил эксперт по подбору бытовой техники Роман Четвертных, сообщают РИА Новости.

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Специалист определил, что лидерами по расходам на электроэнергию считаются машины для сушки белья. За цикл они могут потреблять по пять киловатт — в месяц сумма достигнет 600 рублей. Потребление стиральной машины во время работы в самом долгом режиме может достигнуть 17-22 ватт на один килограмм загруженного белья в час — 250 рублей за месяц.

«Если кладете всего один килограмм белья, то расходуется почти столько же, сколько и при максимальной загрузке», — отметил Четвертных.

Что касается холодильника, то расход энергии увеличивается по мере открывания дверей. В среднем в закрытом состоянии холодильник потребляет киловатт в день, но иногда расход может увеличиться и до трех киловатт. «При этом продолжительность времени, когда дверца распахнута, не играет никакой роли. После каждого открытия включается компрессор и дает где-то плюс восемь процентов к расходу электроэнергии», — объяснил эксперт.

В холодное время года затратными могут оказаться обогреватели — они обходятся почти в 2,5 киловатта электроэнергии в час. В списке подобных приборов также оказался духовой шкаф — если в нем включен верхний и нижний уровень, то расход энергии достигнет 1,2-1,4 киловатта в час.