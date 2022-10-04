Названы лучшие в доме места для сушки одежды в холодное время года

Основатель и редактор посвященного вопросам стирки и уборки сайта In The Wash Лоуренс Смит назвал лучшие в доме места для сушки одежды в холодное время года. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам специалиста, по возможности для данной цели следует использовать сушильную машину, которая позволит избежать появления плесени на предметах гардероба. Однако при ее отсутствии достичь подобного эффекта можно, если придерживаться следующих правил.

Сушка одежды в помещении не должна занимать более суток. При этом для указанного процесса предпочтительнее выбирать в доме хорошо проветриваемые места, избегая ванной, гостиной, кухни и спальни.

«Если у вас есть специальная постирочная комната, гараж или просто свободная комната — это наилучший вариант», — отметил собеседник издания.

Кроме того, высушить вещи можно, используя сушилку для белья, размещенную неподалеку от батареи. В то же время Смит призвал отказаться от размещения одежды на самих отопительных приборах.