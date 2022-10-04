Сомнолог перечислила правила выбора постельного белья

Не стоит покупать самое дешевое постельное белье: оно будет неприятным в использовании. Кроме того, приобретаемое белье не должно иметь декоративных элементов, от него не должен исходить посторонний запах. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, хорошо выполненная упаковка обычно свидетельствует о высоком качестве белья.

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"Главное правило — чем лучше упаковка, тем качественнее белье внутри. Обычно крупные производители очень заботятся о репутации и выпускают хороший продукт", — отметила она.

Стандартный материал постельного белья для гостиничного бизнеса — сатин, но материал белья для дома каждый выбирает для себя сам, подчеркнула Черкасова. Разновидности хлопка, вязь, хлопок вместе со льном — наиболее приятные и распространенные варианты тканей, перечислила эксперт.

При наличии возможности стоит выбрать белье из натуральных тканей, уверена собеседница «ВМ».

"Изготавливают наволочки из шелка, которые вроде как оказывают противоотечное действие. На самом деле тут маркетинга больше, но действительно шелк, одна из самых гигиеничных дышащих тканей, может использоваться, если человек способен себе это позволить. Можно также приобрести белье из бамбукового волокна", — отметила специалист.

Белье из ярко окрашенной синтетики — плохой вариант, так как у нее отсутствует воздухообмен, есть и другие моменты, которые делают синтетику неприятной в использовании. Как правило, это дешевое белье — не дороже 1500 рублей за комплект. Низкая цена означает, что ткань, скорее всего, страдает по качеству, уточнила сомнолог.

Наличие неприятных запахов или элементов декора на постельном белье недопустимо, заметила врач.

"Не должно быть вышивки и элементов декора, особенно в детских кроватках, так как создается препятствие дыханию. И, конечно, не должно быть химического запаха при первом открытии белья. Красители очень разные по своей химической природе, они выглядят для нас одинаковыми, но некачественные токсичные красители имеют специфический запах. Например, у латексных подушек есть запах резиновых шариков, но постельное белье не должно пахнуть", — объяснила Черкасова.

На каком белье спать летом и зимой — не имеет разницы, отметила собеседница «ВМ». Однако некоторые материалы обладают свойством уводить тепло: например, это шелковые ткани, но на таких мало кто спит, заметила врач.

Наиболее важно качество постельного белья для детей, отметила специалист.