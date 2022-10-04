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4 часа назад

Раскрыты способы избавиться от катышков на одежде

Lenta.ru

Редакторы модного журнала Grazia раскрыли способы избавиться от катышков на одежде. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

Раскрыты способы избавиться от катышков на одежде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперты рассказали, что удалить катышки с одежды можно с помощью липкого ролика. Данным устройством необходимо провести по поверхности вещи несколько раз, объяснили они.

Кроме того, специалисты отметили, что для удаления катышек также можно использовать бритву. При этом ее лезвия не должны быть острыми, поскольку велика вероятность порвать вещь. Вдобавок авторы материала предупредили, что не стоит во время процесса сильно нажимать на бритву.

Помимо прочего, журналисты посоветовали приобрести специальную машинку для удаления катышков, а также соблюдать правила при стирке одежды. В последнем случае они призвали читателей обращать внимание на этикетки, в которых прописаны рекомендации по уходу за вещью.

В августе специалисты по трафаретной печати из типографии Icon Printing в Лондоне раскрыли способы избавиться от пятен пота на белой футболке. Так, эксперты посоветовали стирать одежду после первого дня ее носки, предварительно обработав запачканные места чистящим порошком или пятновыводителем.

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