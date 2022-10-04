Как избавиться от блох дома: простые и эффективные способы

Блохи в вашем доме могут появиться даже в том случае, если у вас нет домашних питомцев. «Рамблер» рассказывает, что делать, чтобы избавиться от блох, и как уберечь дом от их повторного появления.

Откуда берутся блохи в доме

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Чаще всего от блох страдают жители первых и последних этажей, а также владельцы частных домов. Почему? Объясняется это просто — туда блохам легче всего попасть. Очень распространено мнение, что эти паразиты живут на домашних животных, но это заблуждение. На кошек и собак они запрыгивают, чтобы поесть. А вот жить и размножаться блохи предпочитают в теплых влажных местах, подвалы и чердаки для этого подходят идеально. Кстати, если лето дождливое и теплое, велик шанс, что в ваш дом заберутся блохи только из-за того, что их стало слишком много везде. Если животных поблизости нет, то блохи не отказываются от человеческой крови.

Блохи также могут попасть к вам домой следующими способами:

На одежде,

На подошве обуви, кстати, так можно принести не только блох, но и их яйца и личинки,

На животных, особенно если ваш питомец любит гулять в зарослях густой травы,

По вентиляции, если в вашем доме есть теплый и не слишком чистый подвал или чердак.

Можно ли не заметить, что в доме завелись блохи

Если у вас живут домашние питомцы, появление блох в доме вы можете не заметить. При прочих равных блохи предпочитают кусать животных, а не людей. Но если их (блох!) развелось слишком много, то не заметить вы не сможете. Во-первых, они прыгают, а во-вторых, кусаются. Правда укусы у некоторых людей проходят совершенно безболезненно и незаметно. Все дело в том, что в слюне блохи содержится анестетик, поэтому вы не почувствуете, что вас укусила блоха. Это станет понятно постфактум, но только в том случае, если у вас есть аллергическая реакция на слюну блохи.

У некоторых людей укусы проходят без следа, у других же развивается бурная реакция. На месте укуса появляется краснота и отек, возникает сильный зуд, затем образуется небольшой пузырек — везикула — с жидкостью внутри. Когда пузырек прорывается, образуется корочка, которая со временем отваливается, краснота и отек проходят, кожа заживает. В этом случае нужно обязательно показаться врачу-дерматологу, чтобы он назначил вам лечение. Если укусов слишком много, зуд может быть невыносимым. Как правило больше всего страдают ноги предпочитают — от стоп до колен.

Как бороться с блохами

Подход должен быть комплексным, иначе от блох не избавиться. Действуем по следующему алгоритму:

Лечим животных от блох. Питомца нужно вымыть специальным шампунем и обработать специальным средством от блох, часто это капли, которые наносятся на холку. Моем и стираем все лежанки, игрушки, одежду питомца при температуре не ниже 60 градусов. Если блох действительно очень много, например, вы заходите в комнату, наступаете на ковер, а они буквально выпрыгивают у вас из-под ног, нужно обработать дом специальными средствами. Эти препараты токсичны для людей и животных, поэтому нужно сначала перевезти животных в безопасное место, затем вернуться, обработать жилище, уделяя особое внимание коврам и коврикам, плинтусам, дверным проемам, вентиляционным отверстиям. Кровати, диваны нужно отодвинуть и пройтись средством по полу. Если блох вы заметили только у питомца этот пункт можно пропустить и воспользоваться профилактическими народными средствами, о которых мы напишем ниже. После обработки специальными препаратами жилье нужно покинуть на некоторое время — читайте инструкцию, там должна быть указана эта информация. Когда вернетесь, откройте все форточки, чтобы хорошо проветрить квартиру. Соберите все постельное белье, пледы, покрывала, декоративные подушки и постирайте при температуре не ниже 60 градусов. В горячей воде личинки погибают. Но делать это нужно регулярно, так как с первого раза не всегда получается уничтожить всех. Тщательно пропылесосьте, а затем вытряхните мешок для сбора пыли и вымойте пылесос, если он без мешка. Вымойте дом с раствором соды и соли. Придверный коврик лучше заменить на новый.

Питомца можно возвращать после уборки. Если оставить животное не у кого, приходите вместе с ним после обработки, но на время, пока будете проветривать и убирать, его лучше закрыть на балконе.

Если таким образом избавиться от блох не получилось, нужно вызывать специальную службу, которая занимается проведением дезинсекции.

Что делать, чтобы блохи не завелись у вас дома

К нашествию блох нужно быть готовым всегда, но чаще всего они заводятся в конце лета-начале осени. Самый главный и рабочий способ профилактики — регулярная уборка. Причем нужно не только мыть пол, но и пылесосить, даже если у вас нет ни ковров, ни ковриков. А после уборки нужно сразу вытряхивать мешок для сбора пыли или мыть, если пылесос без мешка. Так вы уничтожите яйца и личинки блох до того, как они превратятся во взрослых особей. Убирать дом нужно раз в неделю в обычной жизни и через день в течение двух-трех недель, если вы только что провели обработку от блох.

Народные средства против блох

Травы

Плевые травы с сильным запахом способны отпугнуть блох. Например, полынь, пижма и чабрец, который еще называют тимьяном.

Эфирные масла

Питомца такими маслами обрабатывать не надо, а вот в воду для мытья пола не только можно, но и нужно. В доме будет приятно пахнуть после уборки, а блохи не рискнут у вас оставаться.

Цитрусовые

Разложите корки лимона, апельсина и грейпфрута по всему периметру. Кстати, из засушенных корочек можно делать ароматизаторы для дома, которые будут приятно пахнуть и украшать пространство.

Чеснок