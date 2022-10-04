Как избавиться от блох дома: простые и эффективные способы

Блохи в вашем доме могут появиться даже в том случае, если у вас нет домашних питомцев. «Рамблер» рассказывает, что делать, чтобы избавиться от блох, и как уберечь дом от их повторного появления.
Чаще всего от блох страдают жители первых и последних этажей, а также владельцы частных домов. Почему? Объясняется это просто — туда блохам легче всего попасть. Очень распространено мнение, что эти паразиты живут на домашних животных, но это заблуждение. На кошек и собак они запрыгивают, чтобы поесть. А вот жить и размножаться блохи предпочитают в теплых влажных местах, подвалы и чердаки для этого подходят идеально. Кстати, если лето дождливое и теплое, велик шанс, что в ваш дом заберутся блохи только из-за того, что их стало слишком много везде. Если животных поблизости нет, то блохи не отказываются от человеческой крови.
Блохи также могут попасть к вам домой следующими способами:
Если у вас живут домашние питомцы, появление блох в доме вы можете не заметить. При прочих равных блохи предпочитают кусать животных, а не людей. Но если их (блох!) развелось слишком много, то не заметить вы не сможете. Во-первых, они прыгают, а во-вторых, кусаются. Правда укусы у некоторых людей проходят совершенно безболезненно и незаметно. Все дело в том, что в слюне блохи содержится анестетик, поэтому вы не почувствуете, что вас укусила блоха. Это станет понятно постфактум, но только в том случае, если у вас есть аллергическая реакция на слюну блохи.
У некоторых людей укусы проходят без следа, у других же развивается бурная реакция. На месте укуса появляется краснота и отек, возникает сильный зуд, затем образуется небольшой пузырек — везикула — с жидкостью внутри. Когда пузырек прорывается, образуется корочка, которая со временем отваливается, краснота и отек проходят, кожа заживает. В этом случае нужно обязательно показаться врачу-дерматологу, чтобы он назначил вам лечение. Если укусов слишком много, зуд может быть невыносимым. Как правило больше всего страдают ноги предпочитают — от стоп до колен.
Подход должен быть комплексным, иначе от блох не избавиться. Действуем по следующему алгоритму:
Питомца можно возвращать после уборки. Если оставить животное не у кого, приходите вместе с ним после обработки, но на время, пока будете проветривать и убирать, его лучше закрыть на балконе.
Если таким образом избавиться от блох не получилось, нужно вызывать специальную службу, которая занимается проведением дезинсекции.
К нашествию блох нужно быть готовым всегда, но чаще всего они заводятся в конце лета-начале осени. Самый главный и рабочий способ профилактики — регулярная уборка. Причем нужно не только мыть пол, но и пылесосить, даже если у вас нет ни ковров, ни ковриков. А после уборки нужно сразу вытряхивать мешок для сбора пыли или мыть, если пылесос без мешка. Так вы уничтожите яйца и личинки блох до того, как они превратятся во взрослых особей. Убирать дом нужно раз в неделю в обычной жизни и через день в течение двух-трех недель, если вы только что провели обработку от блох.
Плевые травы с сильным запахом способны отпугнуть блох. Например, полынь, пижма и чабрец, который еще называют тимьяном.
Питомца такими маслами обрабатывать не надо, а вот в воду для мытья пола не только можно, но и нужно. В доме будет приятно пахнуть после уборки, а блохи не рискнут у вас оставаться.
Разложите корки лимона, апельсина и грейпфрута по всему периметру. Кстати, из засушенных корочек можно делать ароматизаторы для дома, которые будут приятно пахнуть и украшать пространство.
Вариант не для всех, потому что не всем нравится запах чеснока. Блохам, кстати, тоже. Чеснок нужно очистить, пропустить через пресс, залить кипятком и дать настояться. Затем процедить, полученный настой залить в пульверизатор и обработать помещение.