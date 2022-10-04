3 главные ошибки при осенней посадке тюльпанов

Инвестиция в сортовые тюльпаны – хороший способ преобразить участок за скромную сумму. Тюльпаны прекрасно смотрятся при выращивании группами или для цветочного бордюра дорожки. Вот советы, применимые к любым экспозициям из этих цветов, которые вы закладываете с осени.
Один из главных ключей к успешному цветению весной – посадка осенью в нужное время. Если вы поторопились и посадили в сентябре, луковицы становятся восприимчивыми к гнилям, а кроме того прорастают и подвергаются риску вымерзания зимой.
Сажать совсем под зиму тоже не стоит – поздно посаженные луковицы, скорее всего, не успеют пройти свой природный цикл развития и к следующей весне ваши тюльпаны, увы, не зацветут. Луковицы со слабой, недостаточно развитой корневой системой, часто не выживают в суровые зимы.
Итак, когда сажать тюльпаны осенью? Для наилучших шансов посадка должна происходить за четыре-шесть недель до первых средних сильных заморозков в вашем регионе. Это позволит луковицам «войти» в более прохладную осеннюю почву без риска преждевременного старта и адаптироваться до того, как земля замерзнет. В регионах прохладного климата посадка тюльпанов, таким образом, приходится на октябрь, в жарких областях – на ноябрь.
Комфортная посадочная ямка по индивидуальным параметрам для каждой луковицы станет залогом пышного цветения следующей весной.
Одна из распространенных ошибок начинающих цветоводов в том, что они «втыкают» луковицу тюльпана поверху. На самом деле, в зависимости от сорта, посадки и размер лунки будут различаться. Руководствуйтесь общим правилом – выкапывать ямку на глубину, в три-четыре раза превышающую ширину луковицы.
Например, луковица тюльпана шириной в 3 см – значит, ее надо посадить на глубину примерно в 10 сантиметров. И оставляйте как минимум 5 см очень рыхлой почвы вокруг луковицы для легкого роста. Размещайте посадочные ямки на расстоянии не менее 5 сантиметров.
Поскольку сыпать минеральные удобрения осенью не стоит, следует побеспокоиться насчет органической питательной капсулы.
Если вы сажаете мало, то хорошо перепревший компост сначала подсыпается на дно посадочной ямки, затем вокруг луковицы и сверху. Если вы задумали тюльпановое поле, то проще подготовить ямки, засыпать компостом и вдавить луковицы кончиком вверх, засыпать. В том и в другом случае не забудьте полить, чтобы питательная смесь осела вокруг луковицы и образовала своеобразную капсулу с медленным высвобождением подкормки.
В комплекте со слоем мульчи в 5 см из чистой соломы и измельченной коры лиственных пород деревьев ваши сортовые тюльпаны благополучно перезимуют и откроют сезон ярким цветением.