3 главные ошибки при осенней посадке тюльпанов

Инвестиция в сортовые тюльпаны – хороший способ преобразить участок за скромную сумму. Тюльпаны прекрасно смотрятся при выращивании группами или для цветочного бордюра дорожки. Вот советы, применимые к любым экспозициям из этих цветов, которые вы закладываете с осени.

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Первая ошибка – сажать без привязки к датам первых заморозков

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Один из главных ключей к успешному цветению весной – посадка осенью в нужное время. Если вы поторопились и посадили в сентябре, луковицы становятся восприимчивыми к гнилям, а кроме того прорастают и подвергаются риску вымерзания зимой.

Сажать совсем под зиму тоже не стоит – поздно посаженные луковицы, скорее всего, не успеют пройти свой природный цикл развития и к следующей весне ваши тюльпаны, увы, не зацветут. Луковицы со слабой, недостаточно развитой корневой системой, часто не выживают в суровые зимы.

Итак, когда сажать тюльпаны осенью? Для наилучших шансов посадка должна происходить за четыре-шесть недель до первых средних сильных заморозков в вашем регионе. Это позволит луковицам «войти» в более прохладную осеннюю почву без риска преждевременного старта и адаптироваться до того, как земля замерзнет. В регионах прохладного климата посадка тюльпанов, таким образом, приходится на октябрь, в жарких областях – на ноябрь.

Вторая ошибка – мелкая и твердая ямка

Комфортная посадочная ямка по индивидуальным параметрам для каждой луковицы станет залогом пышного цветения следующей весной.

Одна из распространенных ошибок начинающих цветоводов в том, что они «втыкают» луковицу тюльпана поверху. На самом деле, в зависимости от сорта, посадки и размер лунки будут различаться. Руководствуйтесь общим правилом – выкапывать ямку на глубину, в три-четыре раза превышающую ширину луковицы.

Например, луковица тюльпана шириной в 3 см – значит, ее надо посадить на глубину примерно в 10 сантиметров. И оставляйте как минимум 5 см очень рыхлой почвы вокруг луковицы для легкого роста. Размещайте посадочные ямки на расстоянии не менее 5 сантиметров.

Третья ошибка – бедная почва и нет мульчи

Поскольку сыпать минеральные удобрения осенью не стоит, следует побеспокоиться насчет органической питательной капсулы.

Если вы сажаете мало, то хорошо перепревший компост сначала подсыпается на дно посадочной ямки, затем вокруг луковицы и сверху. Если вы задумали тюльпановое поле, то проще подготовить ямки, засыпать компостом и вдавить луковицы кончиком вверх, засыпать. В том и в другом случае не забудьте полить, чтобы питательная смесь осела вокруг луковицы и образовала своеобразную капсулу с медленным высвобождением подкормки.