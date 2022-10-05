3 эффективных чистящих средства, которые можно сделать самой

Домашние чистящие средства нередко справляются с загрязнениями куда эффективнее, чем те, что продаются в магазинах. Самое главное перед приготовлением изучить состав готовых растворов, а также свойства отдельных компонентов – некоторые ни в коем случае нельзя смешивать.
Подробнее о средствах, которые вы без труда можете изготовить самостоятельно – в материале "Рамблера".
Данная смесь, практически не требующая затрат, поможет очистить кухонные поверхности, а также помыть холодильник изнутри. Чтобы удалить неприятные запахи из мусорного ведра и слива в раковине, можно взять только соду и насыпать ее прямо из коробки, а остатки смыть водой.
Если вы хотите почистить что-либо из нержавеющей стали, смешайте ингредиенты до состояния пасты и с помощью влажной тряпки мягко втирайте смесь по направлению текстуры металла. Затем сразу же смойте смесь водой и дайте ей высохнуть.
Смешайте все ингредиенты, а затем налейте смесь в пульверизатор. Важно: средство нельзя использовать в жаркий и солнечный день, в этом случае оно слишком быстро засохнет и оставит разводы на окнах.
Чтобы протереть зеркала, нанесите немного средства на бумажное полотенце или мягкую тряпку и протрите поверхность.
Соедините средство для мытья посуды с перекисью водорода в пропорциях 1:2. После добавьте соду и перемешайте до состояния пасты. Нанесите кашицу на пятно с обеих сторон, оставьте на час, а после постирайте вещи в стиральной машинке.