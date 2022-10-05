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1 час назад

3 эффективных чистящих средства, которые можно сделать самой

Мира Маркина

Домашние чистящие средства нередко справляются с загрязнениями куда эффективнее, чем те, что продаются в магазинах. Самое главное перед приготовлением изучить состав готовых растворов, а также свойства отдельных компонентов – некоторые ни в коем случае нельзя смешивать.

3 эффективных чистящих средства, которые можно сделать самой
Фото: unsplashunsplash

Подробнее о средствах, которые вы без труда можете изготовить самостоятельно – в материале "Рамблера".

Чистящее средство для кухни

Ингредиенты:

  • 4 столовых ложки соды
  • Чуть меньше литра теплой воды

Данная смесь, практически не требующая затрат, поможет очистить кухонные поверхности, а также помыть холодильник изнутри. Чтобы удалить неприятные запахи из мусорного ведра и слива в раковине, можно взять только соду и насыпать ее прямо из коробки, а остатки смыть водой.

Если вы хотите почистить что-либо из нержавеющей стали, смешайте ингредиенты до состояния пасты и с помощью влажной тряпки мягко втирайте смесь по направлению текстуры металла. Затем сразу же смойте смесь водой и дайте ей высохнуть.

Чистящее средство для окон и зеркал

Ингредиенты:

  • 2 стакана воды
  • 0,5 стакана белого или яблочного уксуса
  • 0,25 стакана протирочного спирта (70% раствор)
  • 1-2 капли эфирного масла апельсина

Смешайте все ингредиенты, а затем налейте смесь в пульверизатор. Важно: средство нельзя использовать в жаркий и солнечный день, в этом случае оно слишком быстро засохнет и оставит разводы на окнах.

Чтобы протереть зеркала, нанесите немного средства на бумажное полотенце или мягкую тряпку и протрите поверхность.

Средство от пятен на одежде

Ингредиенты:

  • Средство для мытья посуды
  • Перекись водорода (3% раствор)
  • Пищевая сода

Соедините средство для мытья посуды с перекисью водорода в пропорциях 1:2. После добавьте соду и перемешайте до состояния пасты. Нанесите кашицу на пятно с обеих сторон, оставьте на час, а после постирайте вещи в стиральной машинке.

Дом и сад,
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