6 ошибок использования духовки, которые портят еду

Чтобы блюда получались вкусными без особых хлопот, избегайте этих промахов при запекании

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Духовой шкаф — отличный помощник на кухне, в нем можно приготовить десятки блюд без лишних усилий. Но подружиться с духовкой получается не у всех. Иногда дело не в качестве техники, а в том, что хозяйка совершает распространенные ошибки, которые портят и духовку, и блюда, которые в ней готовятся.

Видео дня

Ошибка 1: Использовать духовку, как обогреватель

Пока в квартире не включили отопление, многие семьи пытаются согреть помещение, включая духовку и открывая дверцу. Однако в любой инструкции к духовому шкафу написано, что так делать нельзя. Во-первых, это может привести к ожогу. А во-вторых, это приводит к перегреву деталей и быстрее выводит из строя духовку.

Ошибка 2: Оставлять внутри лишние предметы

Духову многие используют, как дополнительный шкаф, оставляя в ней сковородки, формы для запекания, кастрюли. Но специалисты считают, что так поступать не стоит. Легко забыть, что на нижней полке расположена кастрюля, что может привести к неприятностям: ручки оплавятся, а еда впитает ненужный запах металла или силикона.

Ошибка 3: Готовить несколько блюд одновременно

Даде если вы выделили разные зоны готовки для рыбы и курицы, велик риск, что ароматы перемешаются. В итоге оба блюда получатся не очень вкусными. Исключение — гарнир и мясо: картофель, рис, овощи только выиграют, если впитают сок и аромат свинины, говядины. Птицы.

Ошибка 4: Открывать дверцу во время готовки

Но ведь очень хочется посмотреть, покрылась ли корочкой курица, поднялись ли булочки с корицей. И все же от привычки стоит отказаться: для многих блюд очень важен температурный режим, особенно это касается выпечки. Лучше наблюдайте за приготовлением через стекло.

Ошибка 5: Не ухаживать за духовкой

Советуем не пренебрегать очисткой: это касается не только противня, в котором готовилась еда, но и стенок с дверцей. Если протирать духовку каждый раз после готовки, то не еда не будет пропитываться запахом пригорелого жира. В противном случае, велик риск, что со временем внутри появится очень неприятный запах, а пригаринки могут загореться от тепла и окончательно испортить пищу.

Ошибка 6: Ставить форму для выпечки на дверцу