Тиктокер показал способ закрывать жалюзи на первом этаже

Жителям первых этажей следует закрывать жалюзи плиссе, направляя пластины снизу вверх, порекомендовал тиктокер, публикующий контент под псевдонимом @virtuallyblinded. На правильный способ закрывать пластины горизонтальных жалюзи, который он показал, обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Видеоролик собрал около 200 тысяч лайков. «Никогда не поворачивайте жалюзи вниз ночью. Если свет горит, люди снаружи увидят все. Поворачивайте их вверх», — объяснил @virtuallyblinded.