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1 час назад

Тиктокер показал правильный способ закрывать жалюзи на первом этаже

Lenta.ru

Жителям первых этажей следует закрывать жалюзи плиссе, направляя пластины снизу вверх, порекомендовал тиктокер, публикующий контент под псевдонимом @virtuallyblinded. На правильный способ закрывать пластины горизонтальных жалюзи, который он показал, обратило внимание издание The Sun.

Тиктокер показал способ закрывать жалюзи на первом этаже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Видеоролик собрал около 200 тысяч лайков. «Никогда не поворачивайте жалюзи вниз ночью. Если свет горит, люди снаружи увидят все. Поворачивайте их вверх», — объяснил @virtuallyblinded.

Если человек живет на втором этаже, продолжил тиктокер, нужно, наоборот, закрывать жалюзи, поворачивая пластины сверху вниз.

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