Сажай цветы осенью, любуйся весной: время высадки первоцветов

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — только в третьей декаде октября уверяют синоптики. Самое время заняться высадкой первоцветов, которые украсят сад весной следующего года. Как это сделать правильно, рассказала «Вечерней Москве» гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова.
— Казалось бы, ну что тут особенного — можно «воткнуть» луковички цветов по саду, да и думать о них забыть. Но на самом деле красивый сад — это гармония. И поэтому, прежде чем заниматься посадками, представьте, что будет, если все ваши цветики-первоцветики зацветут. Начнем с тюльпанов. Сортовые тюльпаны высоки. Когда они отцветут, нужно будет дать их стеблям постоять до отмирания. Но красоты в этом мало, согласитесь. Значит, представьте, где бы они не только хорошо смотрелись, но и не портили общую картину после отцветания. С нарциссами в этом смысле несколько проще: у них после цветения остается вполне симпатичный «букетик» зелени. Но найдите место и для него.
С мелколуковичными растениями обычно проблем меньше, но будьте готовы, что и их зелень, отмирая, может испортить вид клумбы. Некоторые из них, например, можно сажать и под деревьями: они отцветут до того, как деревья зазеленеют в полную мощь. Поскольку многие не выкапывают тюльпаны и нарциссы по несколько лет, нужно понимать, не потеряете ли вы эти посадки, решив что-то переделать на участке, пересадить кусты или добавить новых жильцов. Избежать всех проблем вам поможет план участка.
Сажать эти оптимистичные цветочки можно даже под кустами. Хороши мускари с белым кантом по краям лепестков. А есть и мускари желтые, это Голден Фрагранс. Сорт Блю Спайк: он ароматен, еще и цветет, как бешеный. Луковицы сажают на глубину 3–7 см.
Эффектный житель сада. Цветки сорта Пагода, например, по форме похожи на чалму восточных мудрецов. Луковицы европейско-азиатских сортов сажают на глубину 10 см, а американские виды — на 16–20 см.
Яркая красавица с характером, эффектно смотрится рядом с белыми цветками гиацинтов. Луковицы высаживают на глубину 3 см.
Рябчик везде хороши эффектен. Обратите внимание на рябчики ассирийские, очень яркие. Если сажаете группу луковиц, то расстояние между ними должно быть не меньше 30 см, а сами они хорошо себя чувствуют на глубине 12–20 см.
Если клубни этого растения не вымокнут по весне, у вас будет растение-чудо, которое еще и порадует долгим цветением. Этого красавца желательно сажать в одиночестве, чтобы другие растения не мешали любоваться его красотой. Клубни заглубляют примерно на 5–10 см.
Главная опасность посадки лилий под зиму — уход луковиц глубоко под землю, если она рыхлая, а также набеги на них грызунов. Говорят, что справляются с этой проблемой, сажая лилии в пластиковые емкости. Луковицы заглубляют на 10–15 см.
Подумайте, что вам больше нравится: собрать коллекции однотонных тюльпанов или сделать некий микс. Лунки по глубине должны быть равны тройной высоте луковиц.
Эрантис можно посадить куда-нибудь к различным «плетушкам». Когда они разрастутся, как раз прикроют собой отцветший кустик. Впрочем, иногда эрантус так долго не хочет отцветать, что никакие декорации ему не понадобятся. Луковицы заглубляют на 5–7 см.
Любителям ароматных цветов стоит обратить особое внимание на сорт Леди Дерби: розовые цветы, похожие на взбитый мусс, изумительно пахнут! Сажая гиацинты, учитывайте, что они бывают разного «роста». Луковицы гиацинтов надо заглубить на 12–15 см, а между растениями — 10–12 см.
Ну разве можно представить себе весну в саду без этого растения! Синие озера пролески под деревьями так красивы, что глаз не отвести. Луковицы заглубляют на 3 см.
Кусочек нежного неба в весенней траве, — вот какова пушкиния. Трепетная, но эффектная, хороша рядом с мускарями и белоцветниками, пролесками и гиацинтами. Луковицы сажают на глубину 5–7 см.
Можно подсадить этого красавца на рабатку — его сине-розовые «головы» сделают зрительный акцент на цветочную посадку. Луковицы аллиума сажают на глубину 10–15 см.
Очень хорош Голден Рейн: пахнет и выдает до 15 цветков. А более скромный Гераниум выдаст до 7 цветов. Сажают нарциссы на глубину, равную тройному размеру луковицы.
Красивое растение с нежными цветками, эффектно смотрятся группой. Заглубляют луковицы птицемлечника на 3–5 см.
Тем луковичным, которые вы выкапываете, нужно создать условия. Гладиолусы, крокосмию, гальтонию и ацидантеру выкапывают в конце октября, до заморозков. У них обрезают стебли чуть выше луковицы и хранят в сфагнуме, песке, опилках, вермикулите, в бумажных, но не полиэтиленовых пакетах. Георгины, анемоны и тигридии выкапывают после того, как «отжили свое» их листья. Стебли срезают, клубни и луковицы хранят в слегка влажном мхе, опилках. Канны и клубневые бегонии хранят в горшках в помещении.
Осенью некоторые луковичные высаживают в сад, а другие, напротив, убирают на зимнее хранение в дом — иначе можно эти растения потерять. Им опасны как морозы, так и обильная весенняя влага. Теоретически есть только три теплолюбивых луковичных растения, которые могут перезимовать в почве и не погибнуть: это красавица монтбреция крокосмоцветная, спасти которую поможет «большой снег», анемона корончатая, которая может отреагировать на любое потепление началом роста, что тоже нехорошо, и эремурус. Но помните: риск потерять их все равно есть!
Луковицы, клубни и клубнелуковицы надо успеть высадить до замерзания земли, а еще лучше — пока ее температура не опустилась (устойчиво) ниже — 10 градусов.Первоцветы стоит сажать группами. Тогда впечатление от них будет большим.Чем меньше луковичка, тем ближе к поверхности земли ее надо сажать, но учитывайте при посадке и качество почвы: на легких землях обычно луковички сажают чуть глубже, на плотных — повыше.