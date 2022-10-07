Сажай цветы осенью, любуйся весной: время высадки первоцветов

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — только в третьей декаде октября уверяют синоптики. Самое время заняться высадкой первоцветов, которые украсят сад весной следующего года. Как это сделать правильно, рассказала «Вечерней Москве» гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Казалось бы, ну что тут особенного — можно «воткнуть» луковички цветов по саду, да и думать о них забыть. Но на самом деле красивый сад — это гармония. И поэтому, прежде чем заниматься посадками, представьте, что будет, если все ваши цветики-первоцветики зацветут. Начнем с тюльпанов. Сортовые тюльпаны высоки. Когда они отцветут, нужно будет дать их стеблям постоять до отмирания. Но красоты в этом мало, согласитесь. Значит, представьте, где бы они не только хорошо смотрелись, но и не портили общую картину после отцветания. С нарциссами в этом смысле несколько проще: у них после цветения остается вполне симпатичный «букетик» зелени. Но найдите место и для него.

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С мелколуковичными растениями обычно проблем меньше, но будьте готовы, что и их зелень, отмирая, может испортить вид клумбы. Некоторые из них, например, можно сажать и под деревьями: они отцветут до того, как деревья зазеленеют в полную мощь. Поскольку многие не выкапывают тюльпаны и нарциссы по несколько лет, нужно понимать, не потеряете ли вы эти посадки, решив что-то переделать на участке, пересадить кусты или добавить новых жильцов. Избежать всех проблем вам поможет план участка.

Неприхотливые мускари

Сажать эти оптимистичные цветочки можно даже под кустами. Хороши мускари с белым кантом по краям лепестков. А есть и мускари желтые, это Голден Фрагранс. Сорт Блю Спайк: он ароматен, еще и цветет, как бешеный. Луковицы сажают на глубину 3–7 см.

Шикарный эритрониум

Эффектный житель сада. Цветки сорта Пагода, например, по форме похожи на чалму восточных мудрецов. Луковицы европейско-азиатских сортов сажают на глубину 10 см, а американские виды — на 16–20 см.

Тигридия с характером

Яркая красавица с характером, эффектно смотрится рядом с белыми цветками гиацинтов. Луковицы высаживают на глубину 3 см.

Ярче только рябчики

Рябчик везде хороши эффектен. Обратите внимание на рябчики ассирийские, очень яркие. Если сажаете группу луковиц, то расстояние между ними должно быть не меньше 30 см, а сами они хорошо себя чувствуют на глубине 12–20 см.

Чудный ранункулюс

Если клубни этого растения не вымокнут по весне, у вас будет растение-чудо, которое еще и порадует долгим цветением. Этого красавца желательно сажать в одиночестве, чтобы другие растения не мешали любоваться его красотой. Клубни заглубляют примерно на 5–10 см.

Трогательные лилии

Главная опасность посадки лилий под зиму — уход луковиц глубоко под землю, если она рыхлая, а также набеги на них грызунов. Говорят, что справляются с этой проблемой, сажая лилии в пластиковые емкости. Луковицы заглубляют на 10–15 см.

Без тюльпанов никуда

Подумайте, что вам больше нравится: собрать коллекции однотонных тюльпанов или сделать некий микс. Лунки по глубине должны быть равны тройной высоте луковиц.

Эрантис для декорации

Эрантис можно посадить куда-нибудь к различным «плетушкам». Когда они разрастутся, как раз прикроют собой отцветший кустик. Впрочем, иногда эрантус так долго не хочет отцветать, что никакие декорации ему не понадобятся. Луковицы заглубляют на 5–7 см.

И аромат гиацинтов

Любителям ароматных цветов стоит обратить особое внимание на сорт Леди Дерби: розовые цветы, похожие на взбитый мусс, изумительно пахнут! Сажая гиацинты, учитывайте, что они бывают разного «роста». Луковицы гиацинтов надо заглубить на 12–15 см, а между растениями — 10–12 см.

Поэтичная пролеска

Ну разве можно представить себе весну в саду без этого растения! Синие озера пролески под деревьями так красивы, что глаз не отвести. Луковицы заглубляют на 3 см.

Нежная пушкиния

Кусочек нежного неба в весенней траве, — вот какова пушкиния. Трепетная, но эффектная, хороша рядом с мускарями и белоцветниками, пролесками и гиацинтами. Луковицы сажают на глубину 5–7 см.

Пушистый аллиум

Можно подсадить этого красавца на рабатку — его сине-розовые «головы» сделают зрительный акцент на цветочную посадку. Луковицы аллиума сажают на глубину 10–15 см.

Настоящий нарцисс

Очень хорош Голден Рейн: пахнет и выдает до 15 цветков. А более скромный Гераниум выдаст до 7 цветов. Сажают нарциссы на глубину, равную тройному размеру луковицы.

Хрупкий птицемлечник

Красивое растение с нежными цветками, эффектно смотрятся группой. Заглубляют луковицы птицемлечника на 3–5 см.

Кому какое одеяло

Тем луковичным, которые вы выкапываете, нужно создать условия. Гладиолусы, крокосмию, гальтонию и ацидантеру выкапывают в конце октября, до заморозков. У них обрезают стебли чуть выше луковицы и хранят в сфагнуме, песке, опилках, вермикулите, в бумажных, но не полиэтиленовых пакетах. Георгины, анемоны и тигридии выкапывают после того, как «отжили свое» их листья. Стебли срезают, клубни и луковицы хранят в слегка влажном мхе, опилках. Канны и клубневые бегонии хранят в горшках в помещении.

Пора на зимние квартиры

Осенью некоторые луковичные высаживают в сад, а другие, напротив, убирают на зимнее хранение в дом — иначе можно эти растения потерять. Им опасны как морозы, так и обильная весенняя влага. Теоретически есть только три теплолюбивых луковичных растения, которые могут перезимовать в почве и не погибнуть: это красавица монтбреция крокосмоцветная, спасти которую поможет «большой снег», анемона корончатая, которая может отреагировать на любое потепление началом роста, что тоже нехорошо, и эремурус. Но помните: риск потерять их все равно есть!

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