Для чего использовать активированный уголь в доме

Активированный уголь – уникальное бюджетное средство, которое не только помогает организму при необходимости, но также может стать незаменимым в быту. Подробнее о том, как использовать уголь для поддержания чистоты в доме – в материале "Рамблера".
Уголь отлично впитывает запахи. Если в холодильнике, шкафу или в тумбочке появился неприятный запах, поставьте туда миску с таблетками угля. Их также можно класть на дно мусорного ведра, в корзину с грязным бельем и возле кошачьего туалета. Чтобы неприятный запах в доме больше не беспокоил, просто регулярно меняйте таблетки, и эта проблема останется в прошлом.
Плесень, как правило, возникает в местах с повышенной влажностью. К ним относятся ванная комната, кухня, оконные рамы и подоконники. Уголь не допустит появления плесени за счет того, что впитает в себе излишнюю влагу в воздухе.
Высаживая рассаду в открытый грунт, прикопайте несколько таблеток угля в почву. Этот лайфхак поможет корням не загнить. Кроме того, порошком из активированного угля можно обработать "ранку" или срез, что ускорит заживление растения. Добавив таблетку угля в воду, в которую планируете ставить черенки, вы предотвращаете их загнивание.