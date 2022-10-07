Для чего использовать активированный уголь в доме

Активированный уголь – уникальное бюджетное средство, которое не только помогает организму при необходимости, но также может стать незаменимым в быту. Подробнее о том, как использовать уголь для поддержания чистоты в доме – в материале "Рамблера".

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Избавиться от неприятного запаха

Уголь отлично впитывает запахи. Если в холодильнике, шкафу или в тумбочке появился неприятный запах, поставьте туда миску с таблетками угля. Их также можно класть на дно мусорного ведра, в корзину с грязным бельем и возле кошачьего туалета. Чтобы неприятный запах в доме больше не беспокоил, просто регулярно меняйте таблетки, и эта проблема останется в прошлом.

Предотвратить плесень

Плесень, как правило, возникает в местах с повышенной влажностью. К ним относятся ванная комната, кухня, оконные рамы и подоконники. Уголь не допустит появления плесени за счет того, что впитает в себе излишнюю влагу в воздухе.

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