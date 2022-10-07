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48 минут назад

Как кофейная гуща спасает в быту

Мира Маркина

Если вы не мыслите жизни без кофе и готовите его ежедневно, не спешите избавляться от кофейной гущи. Она может очень пригодится в быту и выручить вас без лишних затрат. Подробнее о том, как использовать кофейную гущу – в материале "Рамблера".

Как кофейная гуща спасает в быту
Фото: AdobeAdobe

Избавьтесь от запаха в холодильнике

Высушите кофейную гущу, сложите ее в пластиковую баночку и сделайте в баночке отверстия. Затем поставьте в холодильник и вуаля – кофе впитает неприятные запахи. Такую же баночку можно поставить в морозилку при необходимости.

Почистите кастрюли и сковородки

Насыпьте на поверхность с пригоревшей едой молотый кофе и хорошенько потрите. Затем вымойте посуду как обычно – от загрязнений не останется и следа. Важно: данный способ не подойдет для очистки сковородок с антипригарным покрытием и эмалированных кастрюль.

Освежите обувь

После долгой носки обувь может источать неприятный запах. Чтобы избавиться от него, насыпьте высушенную кофейную гущу в носок, а затем положите его в обувь. Наутро кофе впитает неприятный запах обуви.

Добавьте в компост

В кофейной гуще содержится азот, который улучшит компост. Засыпьте остатки молотого кофе в садовый компостер или яму, а затем перемешайте. Удобрение станет еще эффективнее.

Дом и сад,
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