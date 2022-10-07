Спасите любимый свитер! Как избавиться от моли быстро и эффективно

Достаете из шкафа теплый свитер или любимое пальто и с ужасом обнаруживаете на нем дырочки, которые появились из-за моли. Это насекомое сложно вывести, нафталин, который наши мамы и бабушки предлагали прятать в шкаф, его не истребит.

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Но есть проверенные способы избавления от моли. После их применения можно больше не бояться за любимые вещи.

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Насчитывается более тридцати видов моли: одни питаются зерном, другие кожаными изделиями, третьи шерстью и коврами. Те бабочки, что появляются в квартире, — самцы моли, но избавляться надо не от них, а от самок насекомых и их потомства.

Боремся с пищевой молью

Эти насекомые заводятся в крупе, сухофруктах, чае. Они обожают теплые, сырые, плохо проветриваемые места. Именно поэтому, чтобы не обнаружить жучков в рисе или геркулесе, храните крупы в контейнерах с плотно закрытой крышкой.

Если же моль уже покушается на ваши припасы, выбросите пораженные крупы, вымойте ящик с мыльным раствором, а затем чистой, протрите пазы и дверки уксусом и держите открытым, пока полка полностью не высохнет.

Избавиться от моли в шкафу

Вещевая моль ест, вопреки мифам, не только шерсть, но и бархат, шелк, кашемир. Она размножается круглый год. Не спасет от такой моли хранение вещей в полиэтиленовых пакетах: она легко прогрызет их, стараясь добраться до съедобных тканей.

При этом моль боится свежего воздуха и солнечного света, поэтому она не страшна вещам, которые вы носите постоянно. Еще одно средство профилактики от моли — стирка вещей перед тем, как отправить их в шкаф. Гусеницы начинают есть одежду с грязных пятен и пота, выедая их вместе с тканью.

Если же насекомые уже завелись, то одежду нужно достать из шкафа, обработать дихлофосом, затем выстирать и хорошо просушить на солнце.

Народные средства от моли

На полках магазинов множество таблеток и спреев от моли. Но народные средства действуют не менее эффективнее, к тому же они безопасны для членов семьи и животных.

Натуральными и безопасными репеллентами от моли могут служить лавандовое и пихтовое эфирные масла. Букетики сухой лаванды в марле, тампоны, пропитанные лавандовым или пихтовым маслом, защитят от моли хранящиеся в шкафу вещи.