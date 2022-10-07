Как вывести жирное пятно с одежды: рабочие способы в домашних условиях

Каждый раз, когда на одежду падает капля жирного соуса или даже масла, становится очень обидно. В голову тут же приходит мысль: «А вдруг пятно не получится вывести?» На самом деле бояться не надо, а нужно действовать. «Рамблер» рассказывает, что нужно сделать, чтобы быстро эффективно удалить жирные пятна с одежды. Ниже — подборка простых, но рабочих способов.

Соль

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Если вы сидели за столом и капнули или уронили на себя что-то жирное, немедленно найдите соль и присыпьте пятно. При этом соль нужно как бы втирать в пятно. Повторите несколько раз, меня старую порцию соли на свежую. Соль впитает жир, и от пятна не останется и следа.

Сода

Соду можно использовать точно так же, как и соль. А можно усилить эффект. Возьмите соду и соль в равных пропорциях, добавьте сок лимона и немного воды, буквально несколько капель, чтобы получилась паста. Сначала нанесите смесь на незаметный участок, а затем нанесите на само пятно. Оставьте для воздействия на несколько часов. Кстати, если ткань достаточно грубая, для чистки можно использовать щетки для одежды с достаточно жесткой щетиной.

Средство для мытья посуды

Есть на каждой кухне, а используется часто только для мытья посуды. Не все знают, что такое средство можно добавлять в воду для мытья окон или пола, а еще для удаления жирных пятен. Но в последнем случае действовать нужно мгновенно. Нанесите средство на пятно, немного потрите, оставьте на 15 минут или даже час. Затем стирайте как обычно.

Хозяйственное мыло

Просто натрите им жирное пятно, оставьте на несколько часов. Затем немного намочите водой и еще раз намыльте загрязненный участок ткани. Дальше смотрите по ситуации, есть время –замачивайте вещи на несколько часов, если вы спешите, замоченные вещи можно оставить на 15-20 минут. После этого можно бросить в стиральную машину и запустить подходящую программу стирки.

Подсолнечное масло

Это может показаться удивительным, но стоит один раз попробовать, чтобы убедиться лично. Действительно с помощью подсолнечного масла можно так отмыть предметы интерьера на кухне и текстиль, что они будут казаться совершенно новыми. Что нужно сделать?

Налить немного кипятка (а именно только что вскипевшую воду), затем добавить две столовых ложки привычного стирального порошка, две столовых ложки кислородного отбеливателя и две столовых ложки подсолнечного масла. Все размешайте палочкой.

В готовый раствор положите испорченную вещь. Кстати, перед этим пятно можно будет обработать мылом, стиральным порошком или отбеливателем. Если вы фанат белых полотенец на кухне и вообще везде, этот способ возвращения белизны вещам точно вам понравится. Также подходит для выведения жирных пятен.

Тальк

Лучше средство для мам малышей, которые только начинают учиться самостоятельно есть ложкой. Когда воспитываешь маленького ребенка, нужно быть готовым ко всему, например, появлению жирных пятен в самых неожиданных местах. Наверняка у вас где-то есть детская присыпка или тальк, которым, скорее всего, никто не пользовался. Нанесите на пятно толстым слоем, слегка вотрите, а минут через 20-30 просто стряхните порошок с одежды.

Салфетки и утюг

Еще один, проверенный годами тренировок и личной практикой способ. Нужно проложить пятно бумажными салфетками с лицевой и изнаночный стороны вещи. После чего несколько раз прогладить жирное пятно. От такой процедуры оно должно побледнеть и со временем исчезнуть.

Нашатырный спирт

Идеальное средство для жирных пятен. Его преимущество перед средством для мытья посуды в том, что он легче отстирывается. Кстати, перед покраской любого предмета его также рекомендуют обрабатывать жидкостью для снятия лака, чтобы удалить жир с поверхности.

Пятновыводитель

Самый простой и понятный способ. Нашел, нанес, оставил на несколько часов, а затем постирал как обычно и получил новую, волшебной красоты вещь. Кстати, пятновыводители продаются в виде маркеров, которые легко брать с собой.

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