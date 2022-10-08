Стоит ли укорачивать грецкий орех и чем подкармливать деревья

Когда лучше всего вносить удобрения под деревья, какие и каким способом нужно это делать? На вопросы читателей о правилах ухода за садовыми культурами отвечает главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.
Как пояснила Татьяна Орлова, перекопку почвы под стволами деревьев и кустарников, а также основную подкормку и органическими, и фосфорно-калийными удобрениями производят в октябре. Удобрения рассыпают по поверхности. При перекопке почвы на садовом участке лучше использовать не лопату, а вилы – в этом случае меньше повреждаются поверхностные корни, особенно у ягодных кустарников.
Почву у малины обычно не перекапывают в течение всего года, в том числе и осенью, ее лишь слегка рыхлят и мульчируют, засыпают сухим торфом, навозом.
– Не забудьте также, что в октябре проводят влагозарядковый полив деревьев и кустарников. Обильный запас влаги в почве предохраняет плодовые культуры от подмерзания зимой. Оптимальные нормы полива в засушливую осень (на взрослое дерево): яблоня и груша – 30 40 ведер воды, вишня и слива – 15 20 ведер, малина и смородина – 5 6 ведер на 1 м. кв., – говорит специалист.
Хоть как обрезай грецкий орех, он все равно свое возьмет. Если его укоротить, то дерево компенсирует это массой загущающих побегов в ширину и все равно продолжит стремиться в высоту. Не думаю, чтобы это было рационально. Приходится мириться с огромными ветками грецкого ореха еще и потому, что при обрезке выросших ветвей теряешь на следующий год урожай. Раз вы посадили грецкий орех – значит, должны были быть готовы к тому, что это по умолчанию огромное, занимающее много места дерево.
На этих подвоях вырастет неизвестно что. Раз дерево исчерпало свои жизненные ресурсы, начинается вторичный рост, а это именно порослевые побеги.
Если только перепривить эти выбежки-дички каким то другим сортом, но только не с этого дерева. Так как со старых и больных деревьев на прививку брать черенки нельзя. Делать это можно только с молодых и здоровых деревьев, недавно вступивших в плодоношение.