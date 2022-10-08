Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Стоит ли укорачивать грецкий орех и чем подкармливать деревья

Крестьянская жизньиещё 1

Когда лучше всего вносить удобрения под деревья, какие и каким способом нужно это делать? На вопросы читателей о правилах ухода за садовыми культурами отвечает главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.

Стоит ли укорачивать грецкий орех и чем подкармливать деревья
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Как пояснила Татьяна Орлова, перекопку почвы под стволами деревьев и кустарников, а также основную подкормку и органическими, и фосфорно-калийными удобрениями производят в октябре. Удобрения рассыпают по поверхности. При перекопке почвы на садовом участке лучше использовать не лопату, а вилы – в этом случае меньше повреждаются поверхностные корни, особенно у ягодных кустарников.

Видео дня

Почву у малины обычно не перекапывают в течение всего года, в том числе и осенью, ее лишь слегка рыхлят и мульчируют, засыпают сухим торфом, навозом.

– Не забудьте также, что в октябре проводят влагозарядковый полив деревьев и кустарников. Обильный запас влаги в почве предохраняет плодовые культуры от подмерзания зимой. Оптимальные нормы полива в засушливую осень (на взрослое дерево): яблоня и груша – 30 40 ведер воды, вишня и слива – 15 20 ведер, малина и смородина – 5 6 ведер на 1 м. кв., – говорит специалист.

Нужно ли укорачивать грецкий орех?

Хоть как обрезай грецкий орех, он все равно свое возьмет. Если его укоротить, то дерево компенсирует это массой загущающих побегов в ширину и все равно продолжит стремиться в высоту. Не думаю, чтобы это было рационально. Приходится мириться с огромными ветками грецкого ореха еще и потому, что при обрезке выросших ветвей теряешь на следующий год урожай. Раз вы посадили грецкий орех – значит, должны были быть готовы к тому, что это по умолчанию огромное, занимающее много места дерево.

Стоит ли оставлять побеги от старой яблони?

На этих подвоях вырастет неизвестно что. Раз дерево исчерпало свои жизненные ресурсы, начинается вторичный рост, а это именно порослевые побеги.

Если только перепривить эти выбежки-дички каким то другим сортом, но только не с этого дерева. Так как со старых и больных деревьев на прививку брать черенки нельзя. Делать это можно только с молодых и здоровых деревьев, недавно вступивших в плодоношение.

Дом и сад,Татьяна Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители