Стоит ли укорачивать грецкий орех и чем подкармливать деревья

Когда лучше всего вносить удобрения под деревья, какие и каким способом нужно это делать? На вопросы читателей о правилах ухода за садовыми культурами отвечает главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Как пояснила Татьяна Орлова, перекопку почвы под стволами деревьев и кустарников, а также основную подкормку и органическими, и фосфорно-калийными удобрениями производят в октябре. Удобрения рассыпают по поверхности. При перекопке почвы на садовом участке лучше использовать не лопату, а вилы – в этом случае меньше повреждаются поверхностные корни, особенно у ягодных кустарников.

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Почву у малины обычно не перекапывают в течение всего года, в том числе и осенью, ее лишь слегка рыхлят и мульчируют, засыпают сухим торфом, навозом.

– Не забудьте также, что в октябре проводят влагозарядковый полив деревьев и кустарников. Обильный запас влаги в почве предохраняет плодовые культуры от подмерзания зимой. Оптимальные нормы полива в засушливую осень (на взрослое дерево): яблоня и груша – 30 40 ведер воды, вишня и слива – 15 20 ведер, малина и смородина – 5 6 ведер на 1 м. кв., – говорит специалист.

Нужно ли укорачивать грецкий орех?

Хоть как обрезай грецкий орех, он все равно свое возьмет. Если его укоротить, то дерево компенсирует это массой загущающих побегов в ширину и все равно продолжит стремиться в высоту. Не думаю, чтобы это было рационально. Приходится мириться с огромными ветками грецкого ореха еще и потому, что при обрезке выросших ветвей теряешь на следующий год урожай. Раз вы посадили грецкий орех – значит, должны были быть готовы к тому, что это по умолчанию огромное, занимающее много места дерево.

Стоит ли оставлять побеги от старой яблони?

На этих подвоях вырастет неизвестно что. Раз дерево исчерпало свои жизненные ресурсы, начинается вторичный рост, а это именно порослевые побеги.