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2 часа назад

Травник назвал растения-антидепрессанты, которые можно вырастить на даче

Вести Подмосковья

У многих дачников и обитателей частных секторов на грядках и клумбах можно отыскать растения, которые часто используют в борьбе с повышенной тревожностью и стрессом. Многие люди даже не подозревают о том, какой эффект на психику может оказать срезанная в огороде мята. О растениях-антидепрессантах в интервью «Радио 1» рассказал российский травник Дмитрий Юровский.

Травник назвал растения-антидепрессанты, которые можно вырастить на даче
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Верные спутники тревожных личностей - мята, мелисса и котовник. Эффект от них, к слову, не идентичен. Так, мяту хорошо использовать в том случае, если нужно снять стресс и оставаться при этом сосредоточенным. Если нужен эффект, как от сильного антидепрессанта, то лучше заваривать чаи из мелиссы лимонной. А котовник кошачий подойдет как средство для нормализации сна.

Кроме того, Юровский обратил внимание дачников на синеголовник плосколистный. Это растение снимает тревожность, нормализует сон и при этом обладает нейтральным вкусом - в отличие от не менее эффективного, но очень горького на вкус пустырника.

«Синеголовник плосколистный показан и детям, и взрослым. Ограничений нет. А вот пустырник понижает давление, поэтому гипотоникам можно только сок из этого растения. А в такой форме найти его крайне сложно», – подчеркнул эксперт.

Дом и сад,Дмитрий Юровский,
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