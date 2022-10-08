Травник назвал растения-антидепрессанты, которые можно вырастить на даче

У многих дачников и обитателей частных секторов на грядках и клумбах можно отыскать растения, которые часто используют в борьбе с повышенной тревожностью и стрессом. Многие люди даже не подозревают о том, какой эффект на психику может оказать срезанная в огороде мята. О растениях-антидепрессантах в интервью «Радио 1» рассказал российский травник Дмитрий Юровский.

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Верные спутники тревожных личностей - мята, мелисса и котовник. Эффект от них, к слову, не идентичен. Так, мяту хорошо использовать в том случае, если нужно снять стресс и оставаться при этом сосредоточенным. Если нужен эффект, как от сильного антидепрессанта, то лучше заваривать чаи из мелиссы лимонной. А котовник кошачий подойдет как средство для нормализации сна.

Кроме того, Юровский обратил внимание дачников на синеголовник плосколистный. Это растение снимает тревожность, нормализует сон и при этом обладает нейтральным вкусом - в отличие от не менее эффективного, но очень горького на вкус пустырника.