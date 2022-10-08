Какие грибы можно найти в Подмосковье уже сейчас

5 октября синоптики заявили: в Подмосковье стартовал грибной сезон. Впрочем, все как предсказывал наш эксперт Сергей Федотов. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился проверить, как обстоят дела в лесу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Да, грибов совсем не так много, как хотелось бы, но все же они есть. Пролезают там, где и посырее, но и посветлее. Явно хорошо им и на вырубках.

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Даже странно, но появились подберезовики — увы, не на толстых ножках, а в основном на тонких, деревянистых. Но зато — не червивые. Впрочем, как и остальные грибы.

Больше всего в лесу, конечно, маслят. Причем в это время года они могут отличаться от маслят «летних» статью. Иные грибы так крепки и мощны, что издалека заставляют сердце грибника биться в ускоренном темпе: это же белые! Но — увы, нет. Очень крупные, крепкие и ароматные, эти грибы тоже годны на сушку, но больше подходят для жарки, заморозки и маринования.

Появились и рядовки. Причем в этом году рядовки серые обогнали по скорости «выхода» сестричек — рядовок фиолетовых. Растут рядовки кучно, большими семьями, самые лучшие из них — те, что не раскрылись полностью. С ними можно делать все что угодно: варить, мариновать, тушить и замораживать. Особая чистка рядовкам не нужна: срежьте корень, уберите со шляпки листочки и хвоинки, да и готово дело. Грибы отлично очистятся после часа, проведенного в тазу с чуть подсоленной водой.

А вот чистить маслята — дело не такое простое. Но с радостью поделимся лайфхаком: оденьте, начав заниматься маслятами, тонкие латексные перчатки, тогда не придется часами оттирать почерневшие после «общения» с кожицей маслят пальцы. Главное, маслята перед чисткой ни в коем случае нельзя мочить. Делаете так: берете масленок, подцепляете кожицу на шляпке ножом и тихонько тянете к центру шляпки, чтобы липкая пленка снялась «чулком».

После этого очищаете ножку от грязи и обрезаете корешок, а потом отправляете грибы в воду. Есть и другой способ чистки: маслята нужно слегка подсушить после сбора. Как только шкурка на шляпках перестанет блестеть, приступайте к чистке: теперь она удалится проще. Некоторые шкурку с маслят снимать ленятся, отваривают их вместе с ней и промывают от слизи. Но эстетики в этом никакой...