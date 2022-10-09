Как не разориться на ремонте техники

Ведь без холодильника и кофемолки жизнь теряет значительную часть своей прелести. А самая крохотная деталька может застопорить работу целого агрегата. Значит, ремонт. Увы, это слово сейчас для нас сродни ужасам Стивена Кинга. Недаром говорят, что дьявол прячется в деталях…

Фото: Мир новостей Мир новостей

Полцарства за шуруп!

Видео дня

Импортная бытовая техника всегда была мечтой советского человека, которая вполне осуществилась в последние годы. Но сегодня после всех событий и санкций мы остались с «Бошем» и «Сименсом» один на один. Организация ремонта соковыжималок и магнитофонов западного производства сейчас сродни трансплантации органов - так же дорого и так же опасно.

Казалось бы, все мы находимся в одной лодке и должны помогать друг другу. Увы, это совсем не так. Люди, оказавшиеся близко к дефициту, то есть к запчастям, сразу накрутили цены. Некая объективная причина в этом есть. Закупать детали действительно приходится через третьи страны и по новым ценам. Однако это все-таки не повод откровенно грабить народ.

Тем не менее современные ремесленники просто обирают простых граждан. И если в больших городах все-таки есть выбор точек, которые можно обзвонить и найти услугу по более-менее адекватной цене, то в маленьких населенных пунктах у людей вообще нет выбора - цены на уровне столичных, а то и выше. Например, одна наша читательница сравнила цены на услуги и товары б/у на «Авито» в Санкт-Петербурге и Калуге и удивилась: в провинции цены выше!

Откуда берутся запчасти

Пожилая петербурженка попросила внука отремонтировать электронную книгу, в которой разбился экран. Когда-то этот покетбук со специальным экраном для защиты глаз, то есть на электронных чернилах, стоил 6 тысяч, теперь цена подобных устройств подскочила в разы. Поэтому решили отремонтировать.

Парень из мастерской сказал, что новый экран будет стоить очень дорого, посоветовал подождать, пока кто-то принесет в утиль подобный гаджет, и тогда замена б/у экрана обойдется намного дешевле. Мастер обещал позвонить, когда произойдет это чудесное событие. Долгожданный звонок раздался только два с половиной месяца спустя. Внук заплатил около 5 тысяч за ремонт. И все довольны.

Кстати, сейчас это распространенная тактика: те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, в сервисных центрах и частных мастерских стараются компенсировать за счет разборки другой техники, так называемых доноров. И есть опасность самому стать таковым. Постарайтесь этого не допустить.

Как не стать "донором"

Если вы сдаете технику по гарантии, сфотографируйте корпус, экран, кнопки. После ремонта обратите внимание, все ли осталось на месте. На принципиально важных деталях вашей техники обязательно есть заводские серийные номера, которые указаны в техническом паспорте. Если беспокоитесь за детали компьютера, например видеокарту, то после ремонта посмотрите через диспетчера устройств, не изменилась ли модель. Прописывайте в акте приема-передачи как можно больше подробностей о сдаваемой технике: цвет, марку, модель, серийный номер, повреждения. Если возник конфликт, позвоните на горячую линию Роспотребнадзора и выскажите свои претензии. Всероссийская бесплатная линия 8 (800) 555-49-43. Кроме того, в каждом регионе есть консультационные центры по защите прав потребителей, куда можно позвонить.

ФАС, фас!

Пушкин считал, что русские ленивы и нелюбопытны. Нам проще перестать пользоваться вещью или переплатить, чем отстаивать свои права.

А между тем в России есть замечательная Федеральная антимонопольная служба, в чьи обязанности входит контроль над соблюдением законодательства о рекламной деятельности, а также контроль в сфере закупок продукции, услуг, товаров, призванных обес­печить муниципальные и государственные нужды. Можно, например, сравнить стоимость ремонта бытовой и электронной техники в сервисных центрах и инициировать проверку. Кроме того, на сайте может быть указана одна цена, а с вас требуют другую, ссылаясь на разные обстоятельства.

Есть еще и закон «О защите прав потребителей», и Правила бытового обслуживания населения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 №1514, и возможность обратиться в суд. Но на это потребуются нервы и деньги.

Как обезопасить себя

Сделайте мониторинг, обзвоните несколько сервисных точек и просмотрите сайты объявлений. Возможно, частный мастер сделает работу дешевле и лучше, чем сервисный центр. При поиске ремонтников почитайте отзывы о компании, проверьте, нет ли в интернете, социальных сетях негативных откликов. Юридически значимая информация о компании, услугами которой вы хотите воспользоваться, должна находиться в удобном и доступном месте на ее сайте. Как и полный перечень работ и условия их предоставления, сроки, требования безопасности, образцы договоров и т. д.

Помните, предупреждает Роспотребнадзор, что работа может быть оплачена при заключении договора в полном размере или частично (аванс) только с вашего согласия. Поинтересуйтесь, есть ли у исполнителя кассовый аппарат. За аванс вам должны выдать чек в бумажной или электронной форме. Кроме того, чеки с QR-кодом, полученные при оплате работ, хранятся в информационном «облаке» налоговой службы. Сейчас чек можно получить на электронный адрес или на номер мобильного телефона. Расчеты на банковскую карту мастера недопустимы. Документ по такой операции никак не связан с личностью исполнителя, указанного в договоре, поэтому вы не сможете доказать факт предоплаты, если потребуется.