Как сохранить крупы без жучков?

"Если у вас заводятся мукоеды, долгоносики, зерновки или хрущаки в сыпучих продуктах, то эту проблему легко решить. Раньше я хранила крупы в тканевых мешках, но теперь только в стеклянных банках. Как только пересыпаю в них крупы или муку, сразу кидаю сверху 3-4 листика лаврушки и утапливаю в середину дольку свежего чеснока, а иногда сухую корочку от дольки апельсина. Никаких насекомых! А еще советую перед покупкой сыпучих продуктов обращать внимание на их срок годности и внимательно осматривать упаковку. Если она даже чуть повреждена, высока вероятность того, что внутри находятся вредители. И к слову, некоторые поедатели круп могут прикидываться мертвыми, поэтому не стоит выбрасывать их в мусорное ведро. Смывайте вредителей в раковину или в унитаз" (Марина Левина, г. Серпухов).