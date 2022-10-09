Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Как сохранить крупы без жучков?

Мир новостей

Черные жуки в крупах - картина не из приятных, но наша читательница знает, что делать, чтобы не встречаться с мелкими пожирателями запасов, которые порой переезжают к вам домой прямиком с магазинной полки.

Как сохранить крупы без жучков
Фото: Мир новостейМир новостей

"Если у вас заводятся мукоеды, долгоносики, зерновки или хрущаки в сыпучих продуктах, то эту проблему легко решить. Раньше я хранила крупы в тканевых мешках, но теперь только в стеклянных банках. Как только пересыпаю в них крупы или муку, сразу кидаю сверху 3-4 листика лаврушки и утапливаю в середину дольку свежего чеснока, а иногда сухую корочку от дольки апельсина. Никаких насекомых! А еще советую перед покупкой сыпучих продуктов обращать внимание на их срок годности и внимательно осматривать упаковку. Если она даже чуть повреждена, высока вероятность того, что внутри находятся вредители. И к слову, некоторые поедатели круп могут прикидываться мертвыми, поэтому не стоит выбрасывать их в мусорное ведро. Смывайте вредителей в раковину или в унитаз" (Марина Левина, г. Серпухов).

Дом и сад,Марина Левина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители