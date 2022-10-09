Эксперты раскрыли правила прививки хорошего винограда

Виноград перепрививают только весной. Для этого весь куст спиливают на уровне почвы. Откапывают подземный штамб на глубину в 15 см, делают в нем расщеп. У винограда древесина хрупкая, поэтому, чтобы она не раскололась слишком сильно (глубина раскола должна быть не больше трех сантиметров), снизу его стягивают прочным шнуром.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Для прививки надо подготовить 2 одноглазковых черенка с хорошего винограда. Их нарезают ранней весной, сразу после открытия винограда, когда он еще не начал распускать почки. На нижних концах черенков делают двусторонние косые клиновидные срезы. В расщеп вставляют деревянный клин, чтобы он не закрывался до нужного времени. Специалисты вставляют отвертку в середину расщепа и помещают по обеим сторонам черенки, а после убирают клин или отвертку. Таким образом расщеп закрывает вставленные черенки.

Верхнюю часть спила закрывают провощенной бумагой, можно бумагой для выпечки, но только не надо замазывать садовым варом. И перевязывают место прививки шпагатом. Ни в коем случае нельзя использовать полиэтилен, прививка должна дышать. Спил вместе с прививкой закапывают, над прививкой нужно сделать бугорок из легкой земли – песка с торфом или песка с перегноем, чтобы прививки не высохли до момента приживления.