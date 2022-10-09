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51 минуту назад

Как выбрать самый качественный термос

Ferra.ru

Термос - то, что поможет вам со спокойной душой ходить в походы и ездить за город в холодное время года. Но при его выборе нужно обращать внимание на несколько важных характеристик.

Как выбрать самый качественный термос
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Прежде всего, при выборе термоса нужно определиться с его видом. Он может быть с кнопкой и с крышкой. Кнопочным пользоваться удобнее, однако он может быстро засориться и начать протекать. Также это не лучший вариант с точки зрения гигиены, ведь нажимать на кнопку вы можете не всегда чистыми руками.

Термосы с крышками нельзя сломать, однако для их открытия придётся использоваться сразу две руки. А это не всегда может быть удобно. Но в любом случае выбор остаётся за вами.

Считается, что чем больше сам по себе термос, тем дольше он будет сохранять высокую температуру. А ещё термос - действительно качественный, если спустя 6 часов кипяток в нём остыл до 78 градусов, а спустя ещё 24 часа - до 50 градусов (но это лишь в случае, если термос не открывали).

Следующий пункт - материал. Термос может быть сделан из стекла или из металла. В стеклянном жидкость обычно дольше остаётся горячей, но в нём тепло может выходить через пробку. В металлических для снижения теплопотери часто делают винтовую пробку.

Также нужно отметить, что сам по себе крепче будет металлический термос. Стеклянный же разбить и повредить проще.

Что касается объёма термоса, то для пары человек подойдёт литровый вариант. Но если вы хотите купить термос для коротких прогулок, то хватит объёма в 0,5 литра. Для кофеманов полезным будет термос в 0,35 л, а для тех, кто хочет сохранить в горячем виде еду - вариант с широким горлышком.

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