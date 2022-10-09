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1 час назад

Тиктокерша посоветовала метод четырех корзин для эффективной уборки

Lenta.ru

Для эффективной уборки нужно взять четыре разные корзины и складывать в них лишние или находящиеся не на своих местах вещи, рассказала эксперт в области дизайна интерьеров, тиктокерша Джилла Ли. На ее метод четырех корзин обратило внимание издание The Sun.

Тиктокерша посоветовала метод четырех корзин для эффективной уборки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ли посоветовала взять вместительные бытовые корзины и подписать каждую из них, например, так: «сохранить», «продать», «отдать», «выбросить». Так, объяснила она, будет проще отсортировать вещи.

В видеоролике в TikTok Ли показала, что сортировка вещей в комнате у нее теперь отнимает считаные секунды. «Освобождайте корзины по мере их заполнения и продолжайте. Носите эти четыре корзины с собой из комнаты в комнату по всему дому», — сказала она.

Ранее ведущая блога о чистоте, тиктокерша Кэт Мэй назвала главное помещение в доме, нуждающееся в уборке. Для того, чтобы ванная комната оставалась чистой, там нужно убираться раз в неделю по 15 минут, рассказала она.

Дом и сад,
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